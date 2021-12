Corrientes implementará el Pase Sanitario Covid-19 a partir del 1 de enero

Martes, 21 de diciembre de 2021

Se accederá a través de la aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra Covid-19”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.



Se solicitará en eventos de más de 1.000 personas o en lugares cerrados. En caso de no poder acceder a la aplicación, se podrá exhibir el certificado de vacunación físico, que acredite las 2 dosis.



El Gobierno provincial implementará el Pase Sanitario Covid-19 a partir del 1 de enero, confirmó hoy el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, quien remarcó: “Consideramos que es una herramienta muy importante para reducir los riesgos epidemiológicos y sostener la protección contra la Covid-19 en la población”.



De acuerdo a la Decisión Administrativa 2021-1198, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, el Comité de Crisis COVID-19 de la Provincia de Corrientes informa que se llevará a cabo la implementación del Pase Sanitario Covid-19.



Requisitos para obtener el Pase Sanitario:



- Acreditación de esquema completo de vacunación Covid-19



- Ser mayor de 13 años



Como obtener el Pase Sanitario:



- Aplicación “Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra Covid-19”, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.



Actividades donde será exigido el Pase sanitario:



- Lugares cerrados



- Locales bailables cerrados



- Discotecas o similares en espacios cerrados



- Salones de fiestas para bailes



- Bailes o similares en espacios cerrados



- Viajes grupales de egresados



- Viajes de estudiantes jubilados o similares



- Eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre, como el caso de la Fiesta Nacional del Chamamé, en Corrientes.



Es requisito haber transcurrido un mínimo de 14 días luego de completar el esquema para asistir a estas actividades.



El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento del personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad.



Consideraciones importantes:



- Si el autodiagnóstico de la aplicación arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de Covid-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.



- Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado (físico) de vacunación contra Covid-19, en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).