Vischi: “No vamos a avalar la discriminación entre argentinos de primera y de segunda”

Martes, 21 de diciembre de 2021

El senador nacional por Corrientes Eduardo “Peteco” Vischi elevó un Proyecto de Declaración manifestando preocupación por las palabras expresadas por el Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa a través de redes sociales.





Tras voto negativo de los bloques opositores al Presupuesto 2022 presentado por el gobierno nacional, Massa cargó a través de Twitter contra los mandatarios provinciales diciendo, tras publicar una serie de gráficos, que “es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias. Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto.”



“Frente a sus palabras, quienes defendemos el federalismo y representamos los intereses de nuestras provincias, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por este velado “apriete”, con el agravante de que su emisor es ni más ni menos que un dirigente oficialista con un importante rol institucional” afirmó Vischi.

“Luego de las últimas elecciones, en las cuales el oficialismo perdió el quorum, el gobierno nacional siguió proponiendo un presupuesto discrecional, que beneficiaba a las provincias oficialistas en desmedro de las gobernadas por otras fuerzas políticas. A modo de ejemplo, mientras que Santa Cruz era la tercera provincia más beneficiada del país, detrás de Buenos Aires y CABA, Corrientes recibía apenas un 25% comparativamente, en la práctica un recorte del 30% frente al año anterior.

Y no solo recibía menos, sino de peor calidad. Mientras Buenos Aires era premiada con autopistas, autovías, acueductos y gasoductos, Corrientes se debía conformar, en gran parte, con obras de mantenimiento vial. El Presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que se perderían supuestos aumentos de subsidios al transporte. Cabe aclarar que estos habían sido incluidos a último momento y sin aclarar cómo se iban a financiar” explicó.

Para finalizar, el legislador correntino expresó: “Evidentemente, el oficialismo no ha sabido o podido aceptar el mensaje de las urnas. Ya lo dijo el Gobernador de nuestra Provincia, Gustavo Valdés: “No es la misma Cámara de siempre, el Gobierno se tiene que sentar y escuchar a la oposición".

Estamos para dialogar y debatir, pero siempre con una mirada federal que contemple y contenga las necesidades de todas las provincias. No vamos a avalar la discriminación entre argentinos de primera y de segunda según su color político.”