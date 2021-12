Aguirre rechazó el presupuesto de la Nación por considerarlo “una ofensa al federalismo”

Viernes, 17 de diciembre de 2021

El Diputado Nacional por Corrientes e integrante del interbloque UCR, intervino esta madrugada en el recinto del Congreso para adelantar su voto negativo al Presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.





“Nos ofenden a los correntinos cuando pretenden justificar que están actuando con el federalismo. ¿De qué federalismo me hablan? El federalismo, para aquellos que lo entienden mal, es la autonomía y la decisión de cada pueblo, de cada comunidad”, expresó desde el inicio el legislador nacional correntino.



En el mismo sentido, Aguirre continúo su participación comparando la gestión nacional con la que se vive en Corrientes, argumentando que “en nuestra provincia no tenemos deudas porque tenemos un gran administrador como nuestro Gobernador Valdés. Ojalá que en la Argentina alguna vez tengamos un administrador con ese perfil, y en nuestro país no tengo dudas de que va a salir adelante”.



El debate en la cámara baja del Congreso continúa luego de que se diera quórum en la siesta de ayer, a pesar del rechazo público que hicieron la mayoría de los Diputados de la oposición.