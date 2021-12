Municipales de Capital cobrarán un bono de fin de año de $10.000 Viernes, 17 de diciembre de 2021 Es una suma de carácter extraordinario que se abonará en dos partes, en enero y febrero. Además, el plus de $ 4.600 subirá a $ 5.100. Los anuncios fueron dados a conocer tras la reunión paritaria con representantes de la AOEM, quienes se mostraron satisfechos por lo logrado.



“Lo pudimos hacer gracias al esfuerzo de la gestión y porque tenemos las cuentas en orden”, resaltó el intendente durante la jornada, en la que se cerró la Paritaria 2021.



El intendente Eduardo Tassano anunció este jueves el pago de un bono de fin de año de 10.000 pesos para todos los trabajadores municipales. La medida, de carácter extraordinario, se dividirá en dos pagos: $ 5.000 en enero y los $ 5.000 complementarios en febrero. El anuncio fue dado a conocer por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) una vez finalizada la última reunión de la Comisión Paritaria Permanente del año, con representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), quienes recibieron satisfactoriamente la propuesta y destacaron el esfuerzo de la gestión municipal para poder ejecutarla.

En la ocasión, además, se informó que el plus para todo el personal municipal (agentes de planta, contratados y Neike) subirá de $ 4.600 a $ 5.100.

“El plus de fin de año será nuevamente de 10 mil pesos y, como el año pasado, abarcará a todos los agentes municipales. Se pagará la mitad en el mes de enero y la parte complementaria en febrero”, manifestó inicialmente Tassano, sobre lo cual subrayó que “lo pudimos hacer gracias al esfuerzo de la gestión y porque tenemos las cuentas en orden”.

Con estos acuerdos, la Paritaria 2021 finalizó de forma satisfactoria para las partes, según lo manifestaron una vez culminado el encuentro, que se efectuó en la tarde de este jueves en el recinto del Concejo Deliberante.

En este marco, el intendente valoró el diálogo entre los representantes del Ejecutivo municipal y los referentes sindicales, que se mantuvo vigente durante toda su primera de gestión al frente del municipio, al tiempo que apuntó a continuar por la misma senda del diálogo y el trabajo conjunto: “La mesa paritaria municipal siempre se llevó adelante en el marco de un clima razonable, de diálogo y en el que se escuchó la visión de todas las partes”, valoró el intendente. “Es así como entendemos que debe ser, y este criterio también fue compartido por los representantes gremiales, por lo que valoramos esta sincronía y esta predisposición de las partes, ya que este es el modo que, según entendemos, se logran los mejores resultados para nuestros trabajadores”, consideró.

En referencia a los $ 10.000 a pagar de forma extraordinaria, el intendente resaltó que “si bien para la Municipalidad el hecho de pagar este bono conlleva un esfuerzo, hemos reasignado recursos y gastos que nos permiten hacer esta erogación”.



“ES UNA MUY BUENA NOTICIA”

“Es una muy buena noticia que seguramente será muy bien recibida por los trabajadores municipales”, valoró por su parte el secretario general de la AOEM, Rodolfo Medina, quien participó de la paritaria llevada a cabo en la tarde de este jueves. “Recordamos que el año pasado ya obtuvimos un bono de este tipo, de carácter extraordinario, por lo que estamos satisfechos de que se haya podido volver a repetir”, agregó.



“UN ENORME ESFUERZO”

“Así como pudimos hacerlo anteriormente, en esta oportunidad volvimos a realizar un gran esfuerzo para responder a este requerimiento transmitido de parte de la AOEM y pudimos asegurar el otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores municipales, tal como lo tuvieron el año pasado”, recordó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano. “Ante la requisitoria, Hacienda hizo el análisis correspondiente, el intendente dio las indicaciones y, de esta manera, con un enorme esfuerzo, pudimos brindarles a los trabajadores municipales este bono de fin de año”, describió.



PRESENCIAS

Por el Departamento Ejecutivo Municipal estuvieron presentes los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Hacienda, Guillermo Corrales; y los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha; de Modernización, Innovación y Tecnología, Ezequiel Azzi; y de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, Leticia Radke. Por el Concejo Deliberante estuvieron las concejalas Florencia Ojeda y Gabriela Gauna, y el secretario Fabricio Sartori. Por su parte, la AOEM fue representada por su secretario general, Rodolfo Medina; Walter Gómez (secretario gremial); Miguel Vanderland (secretario de Actas); Carlos Meza (secretario de Finanzas) y Ramona Sandoval (secretaria adjunta).