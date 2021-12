Valdés remarcó la necesidad de una distribución equitativa de los recursos

Viernes, 17 de diciembre de 2021

Tras haber encabezado la entrega de una flota de 50 vehículos para la DPEC, Gustavo Valdés requirió, ante los medios de comunicación, que desde Corrientes “no queremos que nos discriminen”, en relación al tratamiento del Presupuesto 2022, a desarrollarse en el Congreso.



El mandatario aludió a la necesidad de una distribución equilibrada -en este marco- para la ejecución de obras significativas para la provincia. Por otra parte, llamó a la concientización social en pos de reforzar los cuidados ante la situación epidemiológica, señalando que “seguramente vamos a tomar alguna medida", respecto a los espacios cerrados.



Una vez finalizado el acto sobre costanera General San Martín y Pago Largo, el titular del Ejecutivo tomó contacto ante el requerimiento de los periodistas presentes.



En este contexto, respecto a la discusión del Presupuesto nacional, Valdés señaló que “estamos tratando de incorporar obras para Corrientes. Nosotros tenemos algunas observaciones, objeciones y tienen que ver con una negociación federal, pero básicamente, estamos mirando nuestro Presupuesto”.



En este sentido, reiteró la petición de “un presupuesto más equilibrado” y en ese marco, expuso la necesidad de “incorporar obras y que se cumplan”. Remarcó que “no queremos que nos discriminen del Presupuesto nacional, ya que Corrientes tiene 30% menos de recursos, en comparación con otras provincias, como Santa Cruz, donde se tiene previsto destinar un 200% más”.



Por otra parte, el Gobernador pidió al Estado nacional que “nos paguen lo que nos deben: llevamos 1500 millones de pesos de retraso con la compensación de cajas jubilatorias, lo cual no nos están depositando”.



Situación epidemiológica



En referencia a la suba de casos positivos de Covid-19 que se está dando en el país y también en Corrientes, Gustavo Valdés recordó que “el Coronavirus no se fue”. Insistió así que “el camino es vacunarse, salir a buscar el refuerzo que ya está disponible, concientizar y, por supuesto, tener todos los cuidados, fundamentalmente en lugares cerrados, para donde seguramente vamos a tomar alguna medida”.



Y dirigiéndose directamente a “la gente que no se vacunó, que sepa, que nadie está exento de contraer la enfermedad. Tenemos un alto porcentaje de vacunación, pero debemos tratar de estar muy atentos en cumplir ese cronograma”. De esta manera, agregó, que “acá uno de los mayores peligros que hay es el descuido y la ignorancia, y son los que contribuyen básicamente a que los casos comiencen a subir”.



Regalías hidroeléctricas



Respecto a los reclamos por las regalías de las represas de Yacyretá y Salto Grande, el Gobernador dio cuenta que las gestiones –en este sentido- se siguen llevando a cabo “en un marco de conversación madura, para que podamos tener una conciliación numérica de deudas y después ir discutiendo sobre los servicios”. “Pedimos madurez y responsabilidad al Gobierno nacional ante el tratamiento de estos asuntos que son vitales para las provincias”, añadió el mandatario, considerando que “las provincias fuertes y bien administradas, hacen a una república distinta”, por lo que “hay que pensar en un país más federal”.



Autovía 12



En relación a las obras que se ejecutan para la concreción de la Autovía urbana 12, Valdés detalló que por parte de Nación “se ha achatado la curva de inversión, y la necesitamos, como en otros lugares, para evitar accidentes, ya que estamos creciendo y nosotros también somos argentinos y no queremos ser discriminados”