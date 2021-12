Decomisaron siete carpinchos, un tatú y una oveja faenados

Martes, 14 de diciembre de 2021

En un control de ruta, efectivos de la Priar de Goya interceptaron un vehículo con 6 ocupantes.





En la requisa hallaron y decomisaron varios carpinchos faenados, pescados y una oveja. También incautaron armas de fuego, municiones y otros elementos para la caza y pesca. Se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales. Se labró el acta por las infracciones cometidas.



Fuentes policiales dijeron que el procedimiento se realizó el domingo, cerca de las 20.30, en la ruta provincial Nº 25, en la zona del paraje Porvenir, en jurisdicción de Goya.



Los efectivos de la Policía Rural, Islas y Ambiente Rural (Priar) realizaban tareas de prevención en el marco del Plan Integral de Seguridad Vial y Prevención del Abigeato, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia.



Interceptaron una camioneta Ford F-100 con 6 ocupantes. Luego de identificar al conductor y verificar la documentación del vehículo, se hizo la requisa.



Encontraron y decomisaron 7 carpinchos, una oveja, un tatú y tres pescados, todos faenados. Se constató que ninguno de los animales tenía el precinto de la Dirección de Recursos Naturales (Fauna).



Además, no contaban con permiso de caza y pesca.





También secuestraron dos rifles calibre 22 mm, un aire comprimido marca Legend, una escopeta calibre 16 mm, dos linternas y una caja de municiones calibre 22 mm, entre otros elementos, para desarrollar actividades de caza y pesca.



No contaban con el permiso de tenencia y portación de armas de fuego.



Todo lo secuestrado junto a la camioneta y los 6 ocupantes fueron llevados a la unidad de la Priar, donde se labró el acta correspondiente.



Después de verificar los antecedentes de cada uno y al no registrar impedimento legal, fueron recuperando la libertad paulatinamente.