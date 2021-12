Concejo: entidades y vecinos se oponen a la suba del boleto

Martes, 14 de diciembre de 2021

Con la participación de seis expositores se realizó ayer la audiencia pública del expediente que propone el incremento del costo de la tarifa plana del servicio de transporte público de pasajeros.





El Concejo Deliberante capitalino realizó ayer la audiencia pública correspondiente al proyecto de ordenanza de actualización tarifaria del servicio urbano de pasajeros. Participaron seis expositores que plantearon sus argumentos sobre la propuesta del empresariado local que solicitan un boleto de 71,72 pesos, mientras que el dictamen técnico del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) recomienda fijarlo en 65,20 pesos.



Pasadas las 8 se inició la audiencia pública en el recinto del Concejo, los planteos de la Defensoría de los Vecinos, la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (Cetuc), el Foro de Comisiones Vecinales Rafael Lezcano Saavedra y Horacio Oscar Alegre fueron escuchados por los ediles de las comisiones de Hacienda, Obras y Legislación, y por todos los concejales.



Los participantes argumentan su posición contraria a la suba de la tarifa apoyándose en algunas falencias que presenta el servicio como la falta de mantenimiento de las unidades, la ausencia de refugios de pasajeros y señalética y tampoco faltaron aportes sobre el costo del servicio y la comparación de tarifas en la región.



Desde el Concejo resaltan que la audiencia se realizó en un marco de un clima participativo y de respeto, con la activa participación de los integrantes de las comisiones de Hacienda, Obras y Legislación, y la presencia de los 19 ediles que forman parte del cuerpo deliberativo.



Además aclararon que si bien la audiencia es de carácter no vinculante, las opiniones vertidas acerca del mencionado expediente formarán parte de un informe que será analizado, pormenorizadamente, por las comisiones antes mencionadas.



Tarifaria



A partir de las 8 se realiza hoy la audiencia pública de la Tarifaria 2022 remitida por el Ejecutivo municipal que plantea incremento en torno al 45% en los tributos municipales. Solamente se inscribió para participar la Defensoría de los Vecinos.



Se debe considerar que el Defensor de los Vecinos, Agustin Payes había adelantado que cuestionaron el nuevo tributo por mejoras con y sin cordón cuneta. También solicitaron información sobre los motivos de la suba de más del 100% de los tributos que se debe abonar en el Cementerio de Laguna Brava entre otros conceptos. Asimismo también desde la oposición también anticiparon que en caso de no concretarse la reunión con el Secretario de Hacienda de la Comuna, Guillermo Corrales, presentarán un despacho en minorías con algunas consideraciones sobre la Tarifaria 2022.



Del total del expediente se pueden mencionar que por ejemplo el impuesto inmobiliario no supera el 32%, la habilitación de remises y taxis pasa de $3.100 a $4.500, se mantiene la bonificación para el servicio de transporte escolar y el estacionamiento medido podría incrementarse hasta $120.



El carnet de conductor para profesionales en el 2022 tendrá un costo de $1.890, para particulares $1.320 y para motociclistas de $750.



La extracción de árboles el año entrante tendrá un costo de $6.590 mientras que este año rigen diferentes montos de acuerdo a la altura del árbol. La poda de árboles tendrá un valor de $4.150 y ahora varía entre $910 a $2.860.



La Tarifaria 2022 también establece un monto máximo de $120 para el valor de la hora o fracción del sistema de estacionamiento.