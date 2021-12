Una familia de monos carayá fue liberada cerca de Empedrado

Martes, 14 de diciembre de 2021

En la reserva natural privada Alma Guaraní, los animales que fueron rescatados por el Centro Aguará volvieron ayer a su estado silvestre.





Esperanza, Mala Pata, Riachuelo, Roque y Ponzio volvieron a la libertad luego de más de un año de trabajo en su recuperación y rehabilitación sanitaria y conductual en el Centro de Conservación Aguará.



Además de los biólogos y veterinarios, así como autoridades del centro, una decena de voluntarios que trabajaron junto a estos ejemplares para poder ayudarlos a volver a la vida silvestre durante el último año acompañaron el momento de verlos regresar a su hábitat.



"Para nosotros fue un orgullo y una gran alegría, porque la tropa se formó y se consolidó bajo el cuidado de nuestros especialistas y voluntarios", relató Catalina Mancedo, vocera del Centro Aguará.



"Fue fundamental en todo este periodo el trabajo de prepararlos para volver a la vida en silvestría. Estimularlos en el aprendizaje de habilidades sociales para que se consoliden como grupo y habilidades nutricionales para acostumbrarlos a comer las hojas, frutos y semillas nativas de su ambiente natural", enumeró Mancedo.



Antes del regreso a la libertad, a principios de noviembre, en el centro se realizó un exhaustivo chequeo sanitario y se comprobó su buen estado de salud. "También es importante esa instancia, para ratificar que no son un potencial riesgo para las poblaciones silvestres de monos carayá ni para los humanos", recordó la referente.



Se trata de una familia ensamblada, cuyos ejemplares fueron llegando al centro al ser rescatados del mascotismo, maltrato animal y descargas eléctricas en los últimos dos años. "Esta es la segunda tropa que podemos liberar.



Y lo que más nos entusiasma es que se trata de un vínculo que se pudo ayudar a construir dentro del centro. Los monos carayás son animales sociales, viven en familias. Y al llegar los individuos solos, luego es muy difícil pensar en su liberación, ya que si no es en tropa, no sobrevivirían", explicó la vocera del Aguará.



La especie carayá es parte de los monumentos naturales de la provincia de Corrientes y se encuentra protegido por la Ley N 6590, sancionada el 25 de noviembre.