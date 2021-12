Valdés completó su Gabinete: se incorporaron Gabur y Gómez

Martes, 14 de diciembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés tomó juramento a cinco ministros del Poder Ejecutivo provincial, completando así el Gabinete con el cual inicia su segundo periodo de gobierno.



De esta forma, se incorporaron al mismo, Mariel Gabur al frente del Ministerio de Industria y Jorge Gómez, en el de Ciencia y Tecnología, mientras que Juan José López Desimoni pasó a Justicia y Derechos Humanos y Buenaventura Duarte a Seguridad, intercambiando así las funciones que ambos ejercían, y Ricardo Cardozo fue ratificado en Salud Pública. Tras la jura, el Mandatario les deseó éxito, encomendándoles que “se pongan al servicio” de todos los correntinos y destacó la inclusión de más mujeres a su equipo de trabajo, dado que en la ocasión también juraron las titulares de otras dependencias.



Así fue que este viernes a la tarde, Valdés también le tomó juramento, como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, a Verónica Gómez Maciel; y como subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad a Gabriela Castro; ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social; como procuradora del Tesoro de la Fiscalía de Estado a Lucrecia Lértora; como administradora general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) a María Alejandra Eliciri; y como presidente del Instituto de Cultura a Gabriel Romero. El acto se desarrolló en el Salón Amarillo de Gobierno con la presencia de familiares y amigos de los nuevos funcionarios y el acompañamiento del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el intendente Eduardo Tassano, funcionarios y legisladores.



De esta manera, los flamantes titulares de estos ministerios se suman al Gabinete de Ministros integrado por los titulares de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Educación, Práxedes López; de la secretaría general de la Gobernación, Carlos Vignolo; de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; de Producción, Claudio Anselmo; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Turismo, Sebastián Slobayen; y Horacio Ortega, como Fiscal de Estado.



En este marco, la escribana mayor de Gobierno, María Cristina Vallejos Gil, dio lectura en la ocasión al Acta correspondiente a los efectos de intervenir conforme al Decreto respectivo en el Acto de Juramento de Ley y Asunción del cargo. Luego, el Gobernador les tomó el respectivo juramento a cada uno de los nuevos titulares de los Ministerios y posteriormente refrendaron dicho oficio. De igual forma, se procedió con las demás áreas.



El acto concluyó con unas breves palabras del Gobernador, indicando que “para mí hoy es una tarde especial, queremos culminar la conformación del Gabinete de la provincia de Corrientes” y les deseó “a todos los que tengan éxitos en esta tarea encomendada”.



En este sentido, Valdés se dirigió a los jefes de las carteras y les manifestó que “sabemos que es fundamental el trabajo de cada uno de los ministros en el desempeño de sus funciones”.



Con respecto a las funcionarias que asumieron sus cargos señaló que “venimos incorporando y dándole fuerza a la mujer, sabemos que tienen un rol especial, específico, central y les deseamos muchísima suerte en el ejercicio de sus funciones”. Y concluyó encomendándole a su nuevo Gabinete “contracción al trabajo, responsabilidad, honestidad, transparencia y fundamentalmente estar al servicio del millón ciento treinta mil correntinos”.



Nuevos ministros



Consultada por la prensa, la flamante ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, indicó sobre la función que asume: “Esto es una doble responsabilidad por ser mujer y ejercer un Ministerio para cumplir los objetivos que ya están establecidos por el Gobernador” a lo que agregó que “venimos a acompañar y tratar de cumplirlos”.



Seguidamente, Gabur señaló que “ya venía ejerciendo funciones en otra área en este mismo Ministerio (directora de Industria) y eso me da conocimiento en la materia que lo voy a utilizar”.



“Conozco al equipo de Industria, que son personas que tienen ganas de trabajar”, apuntó y añadió que “debemos poner mucho compromiso y trabajo, pero por supuesto que podemos lograrlo”.



Con respecto a uno de los objetivos de Valdés, en profundizar la Industria en Corrientes para generar mayor fuente de trabajo, la jefa de la Cartera indicó que “ese es el gran desafío y una gran responsabilidad, y voy a poner de mi capacidad para lograrlo”, porque es “fundamental para el crecimiento de Corrientes”.



“Necesitamos industrias que generen trabajo para que nos den crecimiento, que gocen de los beneficios que la Provincia les brinda para afianzarse, pero que consigan el bienestar de todos los correntinos”, sostuvo.



Sobre “la industria maderera más grande de todo el país” que este martes arrancará el inicio de obras en Virasoro, Gabur consideró que “estos son todos logros que se fueron dando a través de una gestión que inició esta tarea, y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con esa misión”.



“Tenemos el gran equipo del Gobernador, que ha hecho que esta empresa se instale con un emprendimiento de relieve en la provincia, y esto nos está marcando el camino”, dijo la Ministra y para finalizar consideró que “esto es el comienzo para que muchas industrias vengan a Corrientes”.



Por su parte, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez, al dar a la prensa sus primeras sensaciones sobre la asunción a ese cargo, manifestó que “es una gran responsabilidad y un desafío enorme” y luego dijo que “sabemos que tenemos una tarea titánica con respecto a la modernización, la tecnología, la innovación del estado y hacia afuera tenemos la gran tarea de apoyar a todos los emprendedores y empresarios para tratar de hacerlo fuerte a la etiqueta Hecho en Corrientes, de colocar a la estructura del Estado, en capacitaciones, conseguir recursos humanos y ponerlo a disposición de los empresarios para poder tener el valor agregado de todo lo que producimos dentro de la provincia”.



El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez, al dar sus primeras sensaciones sobre la asunción a ese cargo, manifestó que “es una gran responsabilidad y un desafío enorme” y luego dijo que “sabemos que tenemos una tarea titánica con respecto a la modernización, la tecnología, la innovación del estado y hacia afuera tenemos la gran tarea de apoyar a todos los emprendedores y empresarios para tratar de hacerlo fuerte a la etiqueta Hecho en Corrientes, de colocar a la estructura del estado, en capacitaciones, conseguir recursos humanos y ponerlo a disposición de los empresarios para poder tener el valor agregado de todo lo que producimos dentro de la provincia”.



Con respecto a esta conjunción entre el Estado y el sector privado para lograr el desarrollo, el ministro recalcó que “todos sabemos que somos una provincia del sector primario y la idea es llevarlo al otro nivel, es el gran objetivo del Gobernador” y agregó que “debemos buscar primero, la modernización del Estado, trabajar con la SUSTI, con el Polo IT y todos los polos tecnológicos que se están desarrollando a lo largo y ancho de la provincia, ser capaces de detectar talentos, programadores, dotarlos de infraestructura a través de TELCO, que lo está haciendo con la Fibra Óptica con lo que vamos a tener conectividad en toda la provincia y también con la UNNE porque de ahí salen los programadores e ingenieros que constantemente nos están asesorando”.



Presencias



Participaron junto al gobernador Gustavo Valdés; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; los ministros de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Educación, Práxedes López; de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; de Producción, Claudio Anselmo; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Turismo, Sebastián Slobayen; el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), Julio Veglia; el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani; el senador Provincial, Diógenes Gonzales; el vicepresidente de la Cámara de Senadores de Corrientes, Henry Fick; el senador Provincial, Sergio Flinta; la diputada Provincial, Any Pereyra; la diputada Provincial, Andrea Giotta; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente de Corrientes, Emilio Lanari; autoridades provinciales y municipales.