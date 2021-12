Sorteo de la Champions League: cómo quedaron los octavos de final

Lunes, 13 de diciembre de 2021

Se realizó nuevamente el sorteo de la UEFA Champions League y ahora sí quedaron conformados los cruces de octavos. Mirá.





Finalmente, tras varios vaivenes, el sorteo de la Champions League se llevó a cabo en Nyon, Suiza, luego de que la semana pasada finalizara la fase de grupos del certamen. A primera del lunes habían quedado definidos los cruces, pero un error técnico en el software cambió todo y debió volverse a realizar. El PSG de Lionel Messi iba a jugar con el Manchester United de Cristiano Ronaldo; sin embargo, con la nueva lotería los franceses chocarán ni más ni menos que con Real Madrid.



Tras el escándalo y el sorteo del resto de las competiciones europeas, la lotería de la Champions League se retomó desde cero, como si nada hubiera acontecido. Giorgio Marchetti, maestro de ceremonias de UEFA, se disculpó por los errores técnicos de software y le dio inicio a la velada.

Comenzando por los argentinos en Europa, la suerte se mantuvo a raya: el Villarreal de Gerónimo Rulli y Juan Foyth, que iba a jugar contra Manchester City previamente, ahora lo hará ante Juventus de Paulo Dybala. Por su parte, el Atlético Madrid dirigido por Cholo Simeone tendrá su duelo en octavos contra Manchester United. Antes era con Bayern Munich.



A su vez, el Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa se vio claramente desfavorecido, ya que pasó de jugar en octavos con Ajax a medirse con el duro Liverpool. El único cruce que se repitió de ambos sorteos fue el que protagonizarán Chelsea vs. Lille.



Párrafo aparte se merece el cruce que tendrá todas las miradas del mundo: Messi vuelve al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid. Tras la polémica por la truncada transferencia de Kylian Mbappé en junio pasado, el PSG y el conjunto español se verán las caras en un duelo picante.



Cuál fue el error de la UEFA que obligó a hacer el sorteo otra vez



El sorteo se realizó de la siguiente manera: había un copón con todos los segundos de cada zona y ocho copones con ocho bolillas de cada uno de los primeros, para ir eligiendo cada posible cruce de octavos de final con dos excepciones. No podían repetirse enfrentamientos que ya se dieron en la fase de grupos ni tampoco entre clubes del mismo país.



El primer error fue que cuando salió el Villarreal incluyeron entre los posibles rivales al Manchester United, que compartieron el Grupo F. El ruso Andrei Arshavin era el encargado de ir sacando las bolillas y efectivamente salió la de los Diablos Rojos, por lo que tuvo que seleccionar otra.



Pero lo peor vino después: cuando salió la bolilla del Atlético de Madrid, los que no podían estar en el copón de los posibles rivales eran el Liverpool (rival del Grupo B) ni Real Madrid (que de todas maneras, ya había sido sorteado ante el Benfica, en el primer cruce). Pero en vez de dejar afuera la bolilla del Liverpool, la que no incluyeron fue la del Manchester United, que sí podía salir sorteada.



Calendario de los octavos de final de la Champions League



La UEFA Champions League tendrá sus octavos de final en febrero y marzo. Los partidos de ida serán el 15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras que los de vuelta el 8, 9, 15 y 16 de marzo. Los ganadores de cada grupo serán las cabezas de serie, jugando en casa los partidos de vuelta.

Para esta temporada se eliminó la regla que determinaba que, en caso de empate en el global, los goles de visitante valían doble, por lo que los cruces que acaben en empate tras los 180 minutos reglamentarios irán al tiempo extra independientemente del número de goles marcados por cada equipo. En caso de seguir el partido empatado tras los 30 minutos, se irá a la tanda de penales.