Práxedes López: “Tenemos que fortalecer las trayectorias escolares”

Lunes, 13 de diciembre de 2021

La titular de la cartera educativa consideró que es una gran responsabilidad ser ministra de Educación y que agradece la responsabilidad que le ha dado el gobernador Gustavo Valdés.





Así como también señalo: “Mi trayectoria como docente lo hice con mucho compromiso y eso me permite estar preparada, para los cargos que uno va desempeñando a lo largo de la vida, siempre me he desempeñado como docente de la actividad pública y conozco todos los sistemas porque estuve en todos los niveles educativos, eso me permite tener una amplitud al respecto con mucho compromiso”.



López marcó también que su forma de trabajo es en equipo: “La construcción no es sola, sino la construcción en quipo, consolide un equipo en la dirección de Educación Secundaria de las cuales pudimos hacer diversos trabajos y acompañar a nuestros docentes y a las instituciones gracias a ello, a ese gran equipo que tengo de colaboradores y qué sin ellos no se hubiese hecho nada”, dijo y agregó: “Consolidar equipos, empezar a trabajar en ese sentido y fortalecernos entre todos, los logros van a ser del Ministerio de educación así como también los errores que tenemos que asumirlos entre todos, sin duda van a tener a una persona que va a escuchar, yo tengo contacto con todos los rectores de la provincia porque eso siempre fue mi trabajo, mi permanencia de estar siempre alentándolos en el trabajo que realizaban. La educación de la provincia se basa en la educación secundaria, ahí tiene que estar el foco realmente, en la terminalidad en consolidar las trayectorias escolares sin duda va a ser un gran trabajo, de ahí surge la política educativa más allá hay que mirar también el Superior con la formación docente y la capacitación permanente para nuestros docentes y por supuesto también el nivel inicial, sin duda habrá un gran trabajo”.



Con respecto a los objetivos de su gestión, la ministra de Educación destacó que: “Tenemos que fortalecer las trayectorias escolares, acompañar con distintos actores institucionales para que los alumnos puedan reingresar a la escuela, tenemos pensado en la posibilidad de una escuela de re vinculación para que esos alumnos no sientan que ingresan con estudiantes que tienen otras trayectorias recorridas para que puedan insertarse, va a haber cambios en ese sentido fortaleciendo.



En enero ya estamos por comenzar a trabajar en ello con nueve comedores escolares para que esos alumnos que no se re vincularos puedan volver a la escuela, hablamos de 15.000 alumnos que no se re vincularon de los cuales nueve mil en el nivel secundario y los otros en el primario, en eso va a estar centrado nuestra política educativa, la terminalidad. Nosotros tenemos la experiencia en el nivel secundario de terminalidad de los Técnicos, única en todo el país que proviene desde el Inet para que puedan terminar sus estudios, estamos trabajando fuertemente en ese sentido con la práctica profesionalízate. Tratar de escolarizar lo más tempranamente posible y acompañarlos desde las distintas direcciones por ahí va a pasar el trabajo articular, las Tecnicaturas Superiores con los sectores productivos de toda la provincia, instrumentar de tal manera para potenciar el nivel Secundario, Técnico como el nivel Superior, tenemos que pensar en unidades académicas de nivel secundario y superior que seguramente estará por ahí la política educativa del Ministerio de educación” explicó.



Por último, se refirió a los factores que se han detectado acerca de la deserción de los alumnos y dijo que es multicausal: “A veces hay sobreedad, el año que viene vamos a tener un bachillerato Técnico que van a estar articulado con la formación profesional de alumnos entre los 15 a 18 años, van a salir con la posibilidad de insertarse laboralmente, también tenemos una oferta de adolescentes a partir de los 14 a 17 años de edad en la educación Secundaria. Hay que insertar a esos alumnos, armar una escuela de re vinculación que permitamos que esos alumnos sean capaces por cualquier circunstancia de armar trayectorias diferentes y acompañarlos con esos docentes que realmente están preparados para acompañar en la diversidad del aprendizaje a los alumnos porque todos son capaces, tenemos que hacer un gran esfuerzo que estará acompañado desde el Ministerio de Educación articulando en todas las direcciones, todos son muy importantes en esta batalla para que nuestros estudiantes correntinos terminen y se inserten en la educación y después tengan la posibilidad de seguir sus estudios el nivel Superior”, cerró.