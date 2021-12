El error en el sorteo de la Champions League que obligó a la UEFA a hacerlo de nuevo Lunes, 13 de diciembre de 2021 Una equivocación al momento de sacar las bolillas hizo que el Manchester United no figurara como posible rival del Atlético de Madrid, que quedó emparejado con el Bayern Munich. UEFA confirmó que se hará de nuevo.



La Champions League tuvo su sorteo de octavos de final con cruces estelares como el del PSG de Lionel Messi ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo, pero un inesperado error en el procedimiento obligó a la UEFA a realizar nuevamente el sorteo, tras la viralización del video del error y la exigencia de los clubes involucrados.





El sorteo se realizó de la siguiente manera: había un copón con todos los segundos de cada zona y ocho copones con ocho bolillas de cada uno de los primeros, para ir eligiendo cada posible cruce de octavos de final con dos excepciones. No podían repetirse enfrentamientos que ya se dieron en la fase de grupos ni tampoco entre clubes del mismo país.



El primer error fue que cuando salió el Villarreal incluyeron entre los posibles rivales al Manchester United, que compartieron el Grupo F. El ruso Andrei Arshavin era el encargado de ir sacando las bolillas y efectivamente salió la de los Diablos Rojos, por lo que tuvo que seleccionar otra.





Pero lo peor vino después: cuando salió la bolilla del Atlético de Madrid, los que no podían estar en el copón de los posibles rivales eran el Liverpool (rival del Grupo B) ni Real Madrid (que de todas maneras, ya había sido sorteado ante el Benfica, en el primer cruce). Pero en vez de dejar afuera la bolilla del Liverpool, la que no incluyeron fue la del Manchester United, que sí podía salir sorteada.





Al Atlético le tocó enfrentar al Bayern Munich, uno de los rivales más complicados, mientras que el United salió último, como rival del Paris Saint-Germain, dando pie a un nuevo enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No pasó mucho tiempo del final del sorteo que en las redes sociales comenzaron a circular las imágenes del error, y a poco más de una hora de la polémica, la UEFA confirmó que se hará de nuevo el sorteo.







El mensaje de la UEFA por el error en el sorteo de la Champions League



"Por un problema técnico con el software externo que instruye a los oficiales sobre cuáles equipos son elegibles y cuáles no, un error material tuvo lugar en el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Como consecuencia, el sorteo fue declarado nulo y se repetirá entero desde las 15 (hora de Nyon, que es a las 11 de Argentina)", informó la UEFA en twitter.