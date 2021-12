Ignacio Scocco se retiró del fútbol: "Di todo lo que tenía" Lunes, 13 de diciembre de 2021 Nacho, a los 36 años, comunicó la decisión de no continuar en el fútbol profesional y aseguró que lo hace con la camiseta que quería, la de Newell´s.



Ignacio Scocco anunció este domingo por la noche que se retira del fútbol profesional y así se suma a la misma decisión que tomó hace unos días otro emblema de Newells, como Maximiliano Rodríguez.





Con mate y termo en mano, Scocco comunicó su retiro en un video en el que repasa algunos momentos de su carrera y en el que aseguró que es una decisión que viene analizando desde hace un año y medio.





Scocco, el motivo del retiro y por qué eligió esta fecha para anunciarlo

“Siempre pensé que la vida era momentos y elijo este momento, un 12 de diciembre, que me marcó mucho en mi carrera profesional”, arrancó Scocco la despedida y explicó: “El primer campeonato que ganamos con Newell´s, lo elijo para decir adiós a mi cerrara profesional”.



“Tras 18 años de carrera, siento que ser para futbolista profesional necesitas mucho sacrificio, dedicación, y di todo lo que tenía para dar”, agregó el delantero, quien lamentó no poder retirarse en la cancha.



“A los 14 años venir a Newell´s, voy a estar eternamente agradecido a todo lo que me dio, brindó, darme la posibilidad de hacer la carrera que hice, formarme como persona. Salir campeón con la camiseta que me inició, jugar Libertadores, tocó irme y aprovecho para agradecer a todos los clubes que estuve”, manifestó Nacho y agregó: “Tomo con tranquilidad esto porque lo elegí yo, soñé con este momento de poder decir ‘yo elijo retirarme del futbol’ y es así”.



“Es una decisión que vengo pensando hace un año y medio y decidió retirarme con esta camiseta por todo lo que medio el club”, contó Nacho y señaló: “No me pude retirarme en la cancha como hubiese querido, pero más de lo que me dio el futbol no puedo pedir”.



Scocco reconoció que siente distintas sensaciones al anunciar su retiro: “Me da ganas de reírme, de llorar, se me vienen muchas cosas a la cabeza… Estoy feliz y convencido de lo que voy a hacer. Es el momento de brindarme a mi familia, a mis hijos, de vivir otra vida… empieza una nueva etapa en mi vida”.



“Los momentos más lindos de mi carrera los viví en el futbol argentino. Vivir la parte más importante de River es algo muy importante para mí, pero siempre cuando me tocó elegir, elegí volver a Newell´s. Siempre me voy a sentir un privilegiado de salir dos veces campeón con esa camiseta”, destacó Nacho.





La carrera de Nacho Scocco



Ignacio Scocco comenzó su carrera en Newell´s y debutó en la Primera División el 4 de abril de 2004, de la mano de Américo Gallego, y ese mismo año consiguió su primer título con la Lepra: el 12 de diciembre, el equipo rosarino perdía de visitante ante Independiente pero se consagraba debido a que Vélez no podía con Arsenal.



Su primera incursión internacional fue en México, pasando por Pumas y Toluca, mientras que el primer paso en Europa fue en el AEK Atenas de Grecia y Al-Ain fue última parada antes de su primer regreso a Newell´s en 2012 para volver a salir campeón.



Internacional de Porto Alegre, Sunderland, la tercera etapa por Newell´s, el éxito paso por River y en julio de 2020 decidió una vez ponerse la camiseta de la Lepra, con la que finalmente se retiró este 12 de diciembre de 2022 del fútbol profesional.



Scocco

Títulos nacionales de Ignacio Scocco

Torneo Apertura 2004 – Newells

Copa de Grecia 2010/11 – AEK Atenas

EAU Pro-League 2011/12 – Al Ain

Supercopa de los EAU 2012 – Al Ain

Torneo Final 2013 – Newell´s

Copa Argentina 2016/17 – River

Supercopa Argentina 2017 – River

Copa Argentina 2018/19 – River



Títulos internacionales de Ignacio Scocco

Copa Libertadores de América 2018 – River

Recopa Sudamericana 2019 – River