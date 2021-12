Falleció un bebé y su madre quedó grave

Lunes, 13 de diciembre de 2021

Durante el fin de semana se registraron accidentes de tránsito que dejaron un muerto y varios heridos, algunos de gravedad. El hecho fatal se produjo en la localidad de San Roque, donde falleció un bebé y su madre fue derivada a la capital correntina.





Fuentes policiales señalaron ayer que el hecho trágico ocurrió en las últimas horas del sábado, poco después de las 21.30, por la ruta nacional Nº 12.



Una joven, de apellido Leguizamón (21), manejaba una Corven de 110 c. c. llevando a su bebé de un año y el choque se produjo contra un Renault Clío, que conducía un hombre de apellido Giménez (53). La criatura falleció, en tanto que a su madre, luego de recibir los primeros auxilios en el hospital local, la derivaron en estado grave al hospital Escuela.



En Curuzú Cuatiá, dos mujeres resultaron con traumatismos leves al volcar con el vehículo.

El accidente ocurrió ayer a la mañana por la ruta nacional Nº 119, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá.



El Chevrolet Aveo salió de la calzada, cruzó la banquina y volcó quedando en posición invertida entre matorrales.



Las dos mujeres, que viajaban desde Entre Ríos, salieron por sus propios medios y pidieron ayuda a ocasionales automovilistas. Recibieron asistencia médica por prevención.



Por otra parte, en la ruta provincial Nº 5 a la altura del kilómetro 4, un motociclista resultó con traumatismos graves al estrellarse contra un poste.



El siniestro vial ocurrió en la última hora de la noche del sábado, alrededor de las 23, dijeron ayer fuentes policiales.



Un muchacho, de apellido García (28), se desplazaba en una Honda CG Titán de 150 c. c. y, por causas que se tratan de determinar, perdió el control y terminó la marcha impactando violentamente contra una columna de alumbrado. Lo derivaron al hospital Escuela.



Intervino personal de la comisaría 10ª.