Juró Valdés ante la Asamblea Legislativa y prometió un futuro lleno de esperanzas para Corrientes

Viernes, 10 de diciembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés juró este viernes por la tarde ante la Asamblea Legislativa provincial, renovando oficialmente de esta manera su mandato por un periodo de 4 años más como titular del Poder Ejecutivo.



Fue así que en su primer mensaje, el flamante Mandatario prometió un futuro lleno de esperanzas para Corrientes en esta “nueva etapa que empezamos juntos”.



La sesión de la Asamblea Legislativa de Corrientes, conformada por la Cámara de Diputados y Senadores inició puntalmente a las 19 horas en el recinto, con la constatación del Quórum por parte del presidente saliente del cuerpo, Gustavo Canteros. Se procedió al izamiento del Pabellón nacional y la Bandera de Corrientes, para luego conformar las Comisiones de Interior y Exterior, encargadas de acompañar y recibir al gobernador Valdés y al vicegobernador Pedro Braillard Poccard.



La Comisión de Exterior quedó integrada por los senadores Graciela Rodríguez, Henry Fick y Carolina Martínez Llano; y los diputados Andrea Giotta, Lorena Lazaroff y Hoacio Pozo. En tanto que la Comisión de Interior se conformó por los senadores Víctor Giraud, Enrique Vaz Torres y Diego Pellegrini; y los diputados Alicia Meixner, Albana Rotela y Eduardo Hardoy.



Luego de un cuarto intermedio, ingresó al recinto legislativo Gustavo Valdés y Pedro Braillard Poccard, para seguir con la entonación del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes. A continuación fue el momento del juramento de Ley, primero del Gobernador que renovó así oficialmente su mandato por un periodo más, y luego fue el turno del vicegobernador electo Braillard Poccard.



De esta manera, Canteros invitó al Vicegobernador entrante y presidente de la Asamblea Legislativa, a ocupar su lugar y hacerse cargo en delante de la sesión. Luego, según lo estipula el protocolo, Pedro Braillard Poccard invitó al gobernador Valdés a dirigir su mensaje ante los presentes.



“Quiero empezar agradeciéndoles a todos por acompañarme en un día tan importante”, inició el primer Mandatario y expresó que “es un honor enorme el que me confirieron al darme la posibilidad de gobernar Corrientes por 4 años más”. Recordó que “hace 4 años cuando comenzamos el primer período de Gobierno elegimos una frase para identificarnos: ´Corrientes somos todos´” y explicó que “la idea era porque íbamos a gobernar para todos los correntinos; evidentemente el respaldo tan contundente del 77% de los votos nos hace pensar que así lo estamos haciendo”.



Señaló que “asumimos con un plan en vigencia, el Plan Estratégico Participativo de Corrientes 2021 y 3 objetivos claros para orientar la gestión: modernizar a la Provincia, procurar el desarrollo y comenzar la inclusión social de todos los correntinos. Y también teníamos una idea clara de cómo hacerlo y era trabajando codo a codo con Nación, con las provincias y los municipios, tirando todos juntos hacia el mismo lado”.



A modo de repaso, Valdés dijo que “durante los 2 primeros años tuvimos un Gobierno nacional de un mismo signo político y nos sentimos cómodos, luego nos tocó gobernar con un presidente de distinto signo y sin especulaciones de ningún tipo procuramos establecer una relación colaborativa”. Al respecto, sostuvo que “por momentos pudimos avanzar, en otros tuvimos dificultades, pero Corrientes siempre estuvo y estará dispuesta a poner el hombro porque estamos convencidos que la Argentina también somos todos”.



En ese sentido, el Gobernador remarcó: “Para ello partimos de una premisa básica, que es el respeto hacia las autonomías provinciales. Debemos acentuar el federalismo tal como marca nuestra Constitución Nacional, queremos vivir en un país genuinamente federal, queremos que el norte salga del atraso y que sus habitantes puedan acceder de igual forma que el resto de los argentinos al beneficio de la modernidad; sobre esta base estamos dispuestos a tender la mano y a avanzar” dijo contundentemente.



“Nos tocaron dos años de pandemia, algo total y absolutamente inesperado y nos obligó a replantearnos algunos planes y metas que nos habíamos propuesto”, dijo, pero “nunca creímos que la opción tuviera que ser elegir entre la salud y el trabajo, porque el trabajo también hace a la salud” afirmó. Contó así que “nuestra decisión fue cuidar la salud y el trabajo, y para enfrentar esta pandemia tan difícil hicimos un Hospital de Campaña en 90 días, con el mejor equipamiento y con todos los servicios”.



Destacó que “avanzamos a todo ritmo con el plan de vacunación” y llamó “a la responsabilidad individual y colectiva de todos y cada uno de los correntinos, ya que el único camino de salir adelante es vacunándonos”. Expresó que “nos duelen en el alma las vidas perdidas, pero nos honra el trabajo de los médicos, los enfermeros, kinesiólogos, auxiliares, ambulancieros, policías, miembros de las fuerzas de seguridad, empleados municipales, recolectores de residuos, en fin un sinnúmero de personas que trabajaron para cuidarnos”.



Valdés remarcó en este maco que “a pesar de la pandemia los correntinos pudimos mantener nuestra economía funcionando al 95% y eso garantizó el trabajo de mucha gente, evitó que comerciantes, productores, ruralistas, pequeños empresarios se fundieran y nos dio un piso para que pudiéramos volver con todas nuestras fuerzas. También, a pesar de la pandemia seguimos pensando en el futuro con la colaboración de muchas personas y organizaciones de la sociedad civil, ya que pudimos elaborar el Plan de Gobierno Estratégico Participativo Organizativo Correntino 2030, que nos da nuevamente un norte para seguir avanzando, con metas y objetivos claros durante los próximos 10 años”.



Adelantó que “en esta nueva gestión tendremos enormes desafíos en todos los campos, pero quiero referirme al gran desafío al que considero madre del progreso y el pasaporte al futuro: la creación de trabajo. Estamos obligados a crear riquezas, no podemos repartir lo que no existe, lo dije muchas veces, los planes sirven para la emergencia, pero la solución de fondo es generar trabajo genuino para todos, que cada uno pueda ganarse el pan con el sudor de su frente”.



“Para eso tenemos que hacer muchas cosas, de hecho, muchas ya las estamos haciendo”, dijo, como “garantizar la seguridad jurídica en nuestra Provincia, ofrecer números fiscales sólidos, una carga impositiva mucho más que razonable y un nivel de deuda bajísimo, un clima de negocios amigable, podemos escuchar a los inversores, empresarios y ver qué es exactamente lo que necesitan pero al mismo tiempo debemos ofrecer una infraestructura que permita que los emprendimientos productivos se puedan desarrollar, por eso necesitamos invertir en rutas y caminos y que estén en buen estado para trasladar mercadería, puertos para exportar, energías para mover las máquinas dándole especial atención al uso de energía renovable, internet de alta velocidad y comunicaciones confiable para conectarnos con el mundo”.



Valdés expuso en este marco que “entre todos pusimos en marcha un círculo virtuoso: más producción no solamente significa más trabajo para los correntinos y menos necesidad de subsidiar a quienes no pueden vivir sin la ayuda del Estado, sino también implica más empleo indirecto entre quienes brindar servicios en los parques industriales, implica mover mecánicos, camioneros, ingenieros, programadores, entre otros”.



“Ese es el modelo de desarrollo que les ofrecemos”, sostuvo el Gobernador, y que “los correntinos podemos mostrarle al resto del país, para juntos salir de la crisis y el estancamiento en el que estamos metidos” resaltó. “A los correntinos, nadie nunca nos regaló nada, siempre fuimos nosotros los que le pusimos el hombro a la República Argentina y estamos muy orgullosos de eso, desde San Martín a los hérores de Malvinas, siempre fuimos para adelante y siempre lo hicimos con inteligencia, trabajo, sacrificio”.



Y finalizó diciendo: “Empezamos una nueva etapa juntos, con fe y esperanza, ¡vamos corrientes, vamos argentina!”.



Se encontraban presentes en el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; las secretarias del Senado, Araceli Carmona y de Diputados, Evelyn Karsten ; el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Luis Eduardo Rey Vázquez. Los legisladores nacionales por Corrientes, Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos Espínola; los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin de Santa Fe, Victor Zimmermann del Chaco, Luis Petcoff Naidenoff de Formosa, Belén Tapia de Santa Cruz, Edith Terenzi de Chubut; los diputados nacionales, Manuel Aguirre, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Mario Negri de Córdoba, Maximiliano Ferraro de la Provincia de Buenos Aires y el diputado provincial de Chaco, Manuel Zdero.



Acompañaron los ex gobernadores provinciales, Ricardo Leconte, José Antonio Romero Féris, Raúl Rolando Romero Féris y el ex gobernador de la provincia del Chaco, Ángel Rosas; los ministros del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General del Ministerio Público; el presidente Subrogante del Tribunal de Cuentas, Alfredo Ojeda; la Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, María Delfina Veiravé; la presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Mirta Sotelo de Andreau; el intendente Eduardo Tassano; intendentes de localidades del interior provincial; el Comandante de la Primera División del Ejército; Jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en la ciudad Capital; representantes diplomáticos; presidentes de Entidades Intermedias, Secretarios Generales de los distintos Gremios e invitados especiales.