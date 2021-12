Valdés tomó posesión con el compromiso de mantener el diálogo para “desarrollarnos en paz”

Viernes, 10 de diciembre de 2021

Tras jurar ante la Asamblea Legislativa, en el Recinto, el reelecto gobernador Gustavo Valdés tomó posesión del cargo en una ceremonia que tuvo lugar en las escalinatas de Casa de Gobierno sobre la calle Salta.



Allí recibió los Atributos de Mando de manos de su familia y se expresó ante un nutrido público que colmó la plaza 25 de Mayo, comprometiéndose a escuchar a todos los sectores, incluso a la oposición más allá de los dos tercios de ambas Cámaras que lo acompañará, para “dejar de lado las grietas”. El mandatario entendió que sólo de esta forma “vamos a poder construir una provincia sólida, próspera y desarrollada, donde los correntinos podamos vivir, crecer y también desarrollarnos en paz”.



Pasadas las 20 de este viernes, Valdés llegó hasta el escenario montado frente a Casa de Gobierno para tomar posesión del cargo. Allí estuvo la escribana mayor de gobierno, María Cristina Vallejos Gil, quien leyó el Acta de Asunción.



Tras la lectura de la escribana, Valdés recibió la banda gubernamental por parte de su esposa, Cristina Garro; su hija, Milagros Valdés y su madre, Juana Mosqueda. Su hijo, Manuel Enrique Valdés y su padre Manuel Valdés se encargaron de entregarle el bastón de mando. Posteriormente, se procedió a la firma del acta correspondiente.



Valdés: "Dejar de lado las grietas y construir una provincia de Corrientes diferente"



A la hora del discurso, el gobernador comenzó evocando a Raúl Alfonsín, quien asumía hace 38 años la presidencia argentina y restablecía la democracia en el país. Seguidamente mencionó que este año la Constitución Provincial está cumpliendo 200 años desde su sanción, y puso a Pedro Ferré como “el padre de la correntinidad”. “Tenemos que ser esclavos de las leyes para no caer de rodillas ante ningún tirano”, agregó.



“El pueblo nos honró con el 77% de los votos. Quiero agradecer a mi partido político, la Unión Cívica Radical, pero también al esfuerzo de las otras 32 fuerzas con las que logramos este triunfo”.



Luego se refirió a la pandemia, diciendo que “nunca esperé como gobernador momentos tan difíciles, créanme que obramos con la mayor responsabilidad y tratando de abusar del ingenio”.



Agradeció al personal de salud, a los médicos “que muchos dieron la vida atendiendo a cada uno de los pacientes, terapistas, kinesiólogos y también a los choferes de ambulancia que recorrieron la provincia para posibilitar las más de 10.000 internaciones que hubo en el Hospital de Campaña.



Párrafo aparte le dedicó a la economía, expresando que por la pandemia “se paró el motor productivo de la Argentina, perdimos 10 puntos del PBI y, actualmente, la inflación se come el bolsillo de todos los trabajadores”.



“Vendrán tiempos difíciles para los argentinos y tenemos que ser responsables con el presupuesto. Como correntinos debemos estar a la altura de las circunstancias”



Para salir adelante, Valdés declaró que hay que apostar a la producción. “A las cámaras empresariales, a los productores, quiero que sepan que pueden contar con el Gobierno”.



Remarcó como esencial para ello tener “una Justicia proba” que de seguridad jurídica a los inversionistas. “La Justicia es el último reducto que tenemos para ir a buscar la igualdad que se consagra en la Constitución Nacional”.



Como elementos para fomentar el desarrollo, nombró tener un banco fuerte, previsibilidad, créditos blandos “y sobre todo que el arco político esté direccionado al crecimiento”.



“El desafío más importante para la provincia es el desarrollo y ese será el centro de nuestra gestión: que Corrientes se industrialice y genere más trabajos para todos los correntinos”, enfatizó.



Valdés consideró que no es posible pensar en producción sin antes realizar un enorme esfuerzo en materia educativa. Seguidamente rescató la labor de los docentes, que “demostraron su valía, se reinventaron y aprendieron lo necesario”.



“Salimos a buscar plataformas de enseñanza que hace dos años no existían y a trabajar con contenidos educativos”, declaró, agregando que a través de Corrientes Play y Corrientes Educa se busca hacer llegar contenidos digitales hechos por y para los correntinos.



El gobernador reelecto mencionó también que “hay que salir a apuntalar nuestras universidades, tanto públicas como privadas”, enfatizando en la Universidad Nacional del Nordeste, a la cual consideró “nuestro corazón y orgullo”.



Como ejemplo, mencionó el aporte que realizó esta casa de estudios en la obtención de respiradores artificiales para el Hospital de Campaña, en una gestión que también involucró a la Universidad Nacional de Rosario y la empresa Inventu.



Seguidamente, Valdés abordó la inclusión en la provincia, que ha sido uno de los ejes principales de su Gobierno, y puso de relieve que “es fundamental que cada niño en Corrientes reciba educación y también un plato de comida” y remarcó que es “esencial que cada chico, sobre todo los más vulnerables, puedan tener igualdad alimentaria, porque cuando no hay nutrientes no hay conocimientos”.



“Hay que incluir a todos los chicos en la primaria, y que ninguno abandone la secundaría”, sostuvo Valdés y brindó como dato que “casi un 51% en Argentina no termina la secundaria”, y consideró que “hoy es un desafío que todos los correntinos finalicen la primaria”.



Además, el gobernador apuntó a que “hay que incluir a los colectivos, como a los marginados debemos de incluirlos, muchas veces los desposeídos no son solo de bienes, tenemos que salir a buscarlos y saber qué necesitan los correntinos”.



“Participemos en asociaciones y comprometámonos porque tenemos el deber moral, religioso y como seres humanos de dar una mano extendida al que más la necesita”, aseveró Valdés, y subrayó que “por eso tenemos que incluir al millón ciento treinta y un correntino que hay para lograr que en Corrientes haya igualdad para todos”.



Remarcando el eje de igualdad, el jefe del Ejecutivo Provincial declaró: “por eso ante el pueblo de mi provincia me comprometo durante estos cuatro años que vienen a escuchar los consejos y palabras de los que no nos acompañan, a los sectores que no nos acompañen, tenemos dos tercios en ambas cámaras y debemos escuchar a la oposición”.



En este sentido, Valdés apuntó a que “debemos dejar a un lado las grietas si queremos construir una Corrientes diferente, donde las diferencias sean por objetivos, donde los correntinos sepamos que hoy estamos pero que mañana puede estar el otro”.



“Hoy somos una provincia sin mayores conflictos mayores, donde los correntinos apostamos al diálogo”, realzó la voz Valdés y les manifestó a los correntinos que “juntos tenemos que construir la democracia que soñamos y que soñara Alfonsín”.



Asimismo, el gobernador destacó que hay que “seguir con esta cadena que hoy tenemos y cumplimos más de 20 años de democracia ininterrumpida en la historia de Corrientes”, porque la democracia “es fundamental sin intervenciones federales”.



“Solamente si nos miramos a los ojos, si confiamos en Dios, después de 200 años de Constitución, vamos a poder construir una provincia sólida, prospera, desarrollada, donde los correntinos podamos vivir y crecer y también desarrollarnos en paz por estos cuatro años de Gobierno, muchas gracias por la confianza recibida”, finalizó Valdés.



Presencias



Se encontraban en la oportunidad el vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard; el intendente de la Capital, Eduardo Tassano; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el Presidente y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez; legisladores nacionales e invitados especiales; ex gobernadores de la provincia; la rectora y decanos de la Universidad Nacional del Nordeste; los ministros salientes del Poder Ejecutivo; diputados y senadores provinciales; secretarios y subsecretarios del gobierno municipal y provincial; intendentes y viceintendentes salientes y electos del interior; concejales municipales de Corrientes y del interior; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; representantes de entidades Intermedias; cónsules; representantes de reparticiones nacionales con asiento en la provincia; secretarios y autoridades gremiales y público en general.