Gremio descendió a la segunda división de Brasil pese al triunfo ante Atlético Mineiro

Viernes, 10 de diciembre de 2021

El equipo de Porto Alegre hizo un gran partido, aunque el triunfo de Juventude lo condenó a la pérdida de categoría, donde jugará por tercera vez en su historia





Fue una noche de emociones encontradas en el Estadio Gremio Arena, donde el equipo local tuvo una gran labor frente al flamante campeón del Brasileirao y le ganó 4-3 al Atlético Mineiro, pero la victoria no le alcanzó para evitar el descenso a la Serie B. Es la tercera vez que el equipo que supo ganar tres Copas Libertadores y fue dos veces el campeonato nacional baja de categoría en Brasil.



El conjunto tricolor hizo los deberes ante el equipo de los argentinos Nacho Fernández y Matías Zaracho, quienes no jugaron en la noche del jueves. Los goles llegaron al inicio, ya que a los 6 minutos Diego Souza abrió el marcador y cinco minutos más tarde Jaminton Campaz amplió las diferencias.



Aunque la atención de los torcedores de Gremio también estuvo en otros dos partidos que podían definir la suerte de su equipo, con los encuentros de Juventude y Cuiba, que también lucharon para no perder la categoría y se midieron a la misma hora ante Corinthians y Santos, respectivamente. Los gritos fueron y vinieron, pero supieron que más allá de la victoria del Tricolor, necesitaban que sus rivales directos pierdan.





A los 20 minutos otra vez Souza la mandó a la red y el grito fue un leve consuelo ante los resultados que no nunca llegaron desde las otras canchas, ya que Cuiba igualó contra el Peixe y Juventud empató cerca del final ante el Timao.



Con estos marcadores, Gremio de Porto Alegre descendió por tercera vez en su laureada historia a la segunda división del fútbol de Brasil. Tricampeón de la Libertadores (1983, 1995, 2017) y bicampeón del Brasileirao (1981, 1996), el ‘tricolor gaúcho’ jugará la próxima temporada en la Serie B pese a que venció de local 4-3 al flamante campeón Atlético Mineiro en la última fecha del torneo. Terminó en la posición 17 con 43 unidades, a tres de la salvación.



Los de Porto Alegre, que tienen dentro de su plantel a los argentinos Walter Kannemann y Diego Churín, el paraguayo Mathías Villasanti y los colombianos Jamiton Campaz y Miguel Borja, tienen como principales figuras a Pedro Geromel (ex Colonia y Mallorca), Rafinha (Bayern Munich), Lucas Silva (Real Madrid y Olympique Marsella) y Douglas Costa (Juventus y Bayern Munich).



Los dirigidos por Vagner Mancini se unen a Bahía, Sport Recife y Chapecoense como los cuatro equipos que dejan la primera categoría brasileña. Botafogo, Goiás, Coritiba y Avaí tomarán sus cupos en 2022.



También quedaron definidos los cupos para las competencias internacionales de la próxima temporada. A la Copa Libertadores irán Atlético Mineiro (campeón), Flamengo, Palmeiras (actual bicampeón), Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense, America MF y Athletico Paranaense. A la Copa Sudamericano, en cambio, irán Goianiense, Santos, Ceará, Inter de Porto Alegre, San Pablo y Cuiabá.