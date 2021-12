¡Volvió a cantar! Marcelo Gallardo en la fiesta del 9/12 de River Viernes, 10 de diciembre de 2021 El entrenador de River no ocultó su emoción en la fiesta del 9/12 y se volvió a animar a cantar.



River festejó el tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores de América que le ganó a Boca en la ciudad de Madrid y Marcelo Gallardo volvió a ser el momento más importante de la celebración.





Pasó la palabra de los jugadores, los videos emotivos, las bandas musicales y llegó el momento de Gallardo, quien primero se emocionó al escuchar una nueva ovación y después desató la locura en el estadio Monumental: ¡volvió a cantar!





La gente comenzó a cantar el "River yo te quiero..." que en el primer aniversario cantó Marcelo Gallardo para levantar el estadio y el entrenador entendió rápidamente el mensaje de los hinchas: había que volver a agarrar el micrófono.





River había perdido con San Lorenzo en la previa de la celebración del primer aniversario de la final en Madrid con Boca y la fiesta parecía no ser tal, hasta que Marcelo Gallardo tomó el micrófono y desató la locura en el estadio Monumental.







"Gracias por tanto amor, por acompañar. Es un día de ustedes, es un día del hincha, que puede darse el placer de festejar una victoria única. Es un placer estar acá con todos ustedes", fueron sus primeras palabras para su gente.



Luego, hizo un pedido inusual, que llamó la atención. "Sólo estoy para tratar de invitarlos a que, por 30 segundos, me acompañen y viajen conmigo, que cierren los ojos, e imagínense... Porque la vida y el fútbol te ponen a prueba... Si hubiese tocado perder ese partido", dijo.





"No es una realidad. Pero imagínense si hubiese pasado. El dolor que estaríamos sintiendo en ese momento", agregó, sorpresivamente. Y remató: "Ahora, abran los ojos, y miren a su alrededor. Vean, vibren y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Eso es una realidad. Va a ser una realidad todos los 9 de diciembre por el resto de nuestras vidas. Vamos a disfrutar eternamente de este 9 de diciembre".



"El corazón nos hará latir cada 9 de diciembre de nuestras vidas. Les quiero agradecer por tanto amor y afecto", añadió Gallardo. Y sentenció, en esta jornada tan especial para el Mundo River: "Va a ser único y eterno".