Juan Carlos Álvarez asumió la Intendencia de Monte Caseros

Viernes, 10 de diciembre de 2021

El radical juró ayer y prometió un Municipio de puertas abiertas y con una mirada desarrollista.



El exdiputado provincial Juan Carlos Álvarez asumió ayer la Intendencia de Monte Caseros, tras ganar en las elecciones del 29 de agosto con ECO + Vamos Corrientes.



En su mensaje, el también exsecretario general de la Gobernación convocó inmediatamente a la oposición a trabajar de forma mancomunada por el bien común de los casereños y prometió un Municipio de puertas abiertas con una visión moderna, desarrollista e inclusiva.



"A partir de ahora, vamos a transitar una enorme responsabilidad y un gran desafío. Seguimos apostando, creyendo y reafirmando la democracia y esto no tiene que ser entendido como el triunfo de una persona, sino como el esfuerzo de un gran proyecto político y tenemos esta gran responsabilidad de mantener este proyecto por el bien de cada uno de los vecinos", dijo Álvarez, que también se desempeñó como secretario privado del entonces gobernador Ricardo Colombi.



Así, llamó "a los que no nos votaron, para que trabajemos juntos y quiero convocar a la oposición para que busquemos los consensos que sean necesarios, porque eso es lo que espera la ciudadanía".



"Seremos un municipio proactivo, responsable en el manejo de las cuentas publicas y abriremos todos los canales de diálogo para generar alianzas con todos los sectores", anunció.



"Hace tiempo venimos trabajando en proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los casereños y sé que hay ansiedad, pero los daremos a conocer en su momento", dijo.



También aprovechó la oportunidad para reconocer y agradecer a quienes "combatieron y siguen combatiendo" a la pandemia del covid-19 y mencionó a los profesionales de la salud, miembros de seguridad y municipales, aunque remarcó: "La pandemia no terminó, debemos seguir cuidándonos".



El jefe comunal saliente, Miguel Olivieri, agradeció a toda la ciudadanía por estos años de acompañamiento y valoró que hayan confiado "en la continuidad de un proyecto político que generó una fuerte transformación en la ciudad".



Olivieri remarcó que "esta es una continuidad de gobierno, donde los que asumen continuarán las obras y le pondrán su propia impronta", y vaticinó: "Los próximos 4 años van a ser más brillante aún para los casereños".



Ahora, se espera que en las próximas horas Álvarez dé a conocer el gabinete municipal que lo acompañará en su gestión.



Así, tras dos períodos consecutivos de Olivieri, la Municipalidad de Monte Caseros cuenta con un nuevo intendente.



Álvarez y su compañero de fórmula Sergio Nino Paniagua juraron formalmente como nuevas autoridades en un acto desarrollado frente al palacio municipal.



Según estaba previsto en el protocolo, en primer lugar se realizó la jura de los concejales elegidos el 29 de agosto y luego, la de la fórmula Álvarez-Paniagua, consagrada en agosto.