Diputado López: "Ha sido un año de consolidación del proyecto político" Viernes, 10 de diciembre de 2021 En el marco de una crisis sanitaria sin precedentes para el mundo y para la región, fue necesaria la adopción de políticas públicas audaces, adaptadas a la realidad de cada lugar y mitigar el impacto sobre los sectores sociales más vulnerables. A pesar de todo, el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados de Corrientes no se vio resentido y se avanzó en importantes temas.



Este jueves, el diputado provincial, Héctor María “Tito” López analizó el escenario laboral en la cámara en la cual desempeña funciones sosteniendo que, “a pesar de un difícil año, muy triste, fundamentalmente en cuanto a las pérdidas humanas que han habido, hemos podido desarrollar nuestra actividad en forma absolutamente limitada, cumpliendo los protocolos necesarios. Hoy mismo (en la Cámara) está restringido el ingreso”, agregó.







“Hemos podido avanzar en muchos temas, como por ejemplo el tratamiento del Presupuesto Provincial 2022 que el día 15 (diciembre) vamos a dar tratamiento en el recinto y seguramente tendrá media sanción”.







En lo político refirió como muy positivo: “ha sido un año donde hemos podido consolidar este proyecto político en la ciudad de Goya y en la provincia de Corrientes; se produjo un cambio generacional realmente muy bueno”.







QUIEBRE







Consultado el legislador por la noticia que trascendió esta semana en cuanto al quiebre del espacio radical en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el espacio que lidera Martín Lousteau anunció la formación de un bloque propio dentro de Juntos por el Cambio, rompiendo así con la bancada que preside el cordobés Mario Negri.







López minimizó esta cuestión, llevando tranquilidad al afiliado radical diciendo que “no va a ocurrir nada que perjudique a la alianza Juntos por el Cambio, esto que ha ocurrido por parte de un grupo de dirigentes de tratar de dividir a la UCR no lo van a conseguir, tenemos hombres y mujeres responsables, que sabemos de la responsabilidad que nos dio la ciudadanía y el país en noviembre, pero a veces hay dirigentes que se equivocan” señaló.







Confió que esta disyuntiva se va a arreglar en una mesa en conjunto donde se van a decidir los ejes que se van a trabajar de cara al 2023.







“Nuestra principal fortaleza es estar juntos, siempre y cuando uno coincida con el proyecto de gobierno que quiere y eso es nuestra principal fortaleza”.







“Hay que conservar la unión, estar juntos; también en Goya alguna vez nos hemos equivocado y cuando nos hemos separado perdimos la intendencia, entendimos que estando junto se va a ganar y esa es la fortaleza fundamental que tenemos todos”.







Finalmente apuntó algunos desafíos que se impuso a nivel personal y que los va a impulsar para que “salgan el año que viene”.







Uno de ellos toca de cerca a nuestra ciudad y la búsqueda del despegue del turismo.







Está pendiente de tratamiento en senadores, con media sanción y todavía no pudo convertirse en ley el proyecto de Reserva del Isoró. “Esto me quedó pendiente, pero estimo que el año que viene lo vamos a convertir en ley” finalizó.