El detenido en Misiones acusado de ataque sexual, también tiene denuncias en Corrientes

Miércoles, 08 de diciembre de 2021

Se trata de Pedro Alejandro Núñez, quien es un estudiante avanzado de la carrera de Medicina. Ya había sido denunciado en 2019.





Declaró ante la Justicia la joven estudiante de 21 años que sufrió un ataque sexual y estuvo al borde de la muerte, el pasado domingo a la madrugada, en su departamento de la avenida Lavalle, casi Centenario de la ciudad de Posadas. Por el caso permanece detenido Pedro Alejandro Núñez (26), un estudiante de Medicina, de la ciudad correntina de Santo Tomé.



La víctima relató que “no conocía” al agresor y que de repente, “se despertó con él encima”, mientras descansaba.



Tras recibir atención médica y psicológica, la víctima recibió el alta del Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga”. A todo ello, los investigadores policiales buscan registros (imágenes) de cámaras de seguridad de la zona, tendiente a lograr más indicios del ataque.



Se busca despejar dudas de como ingresó el detenido al edificio y por ende al departamento de la chica, que vivía sola.



La rápida intervención de la Policía, alertada por un vecino, posibilitó que la joven esté con vida. La víctima fue internada en el Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga”, donde recibió asistencia médica y psicológica.



En tanto, desde el Juzgado de Instrucción 7, que lleva el caso, aguardan el sumario administrativo policial, para definir la carátula de la causa, que por ahora es “abuso sexual y homicidio en grado de tentativa”.



Se supo, que el detenido sería llevado a declarar ante el juez Miguel Mattos, entre hoy y mañana.



Nuñez fue denunciado en enero de 2019 por intentar ingresar al departamento de una estudiante en un complejo de viviendas de Santo Tomé.



En un tuit, una estudiante universitaria de la localidad correntina dio su testimonio: “Este tipo ya tiene varias causas acá en Santo Tomé”, comenzó el comentario en un grupo de WhatsApp.



En referencia al señalado atacante posadeño, detalló: “Este tipo quiso entrar a mi dpto, mi hermana se levantó a las 7 am para abrirle la puerta a mis gatos y se dio cuenta que alguien estaba subiendo al muro de mi complejo, cerró rápido la puerta y me avisó”.



“Este tipo no solo intentó abrir la ventana de mi depto, sino que fue al fondo de mi complejo, buscó una escalera y quiso entrar por la parte de atrás de mi lavadero”, describió la denunciante.



Entonces, las mujeres, solas en su vivienda, reaccionaron: “Llamamos a todos mis vecinos y la dueña salió y lo encontró al tipo acomodando la escalera”, recordó.



Las intenciones del posadeño se vieron frustradas cuando “lo acorralaron mis vecinos del complejo hasta que vino la Policía y se lo llevó”. En el mensaje que se viralizó en las redes se continúa describiendo la situación: “La dueña le pregunta a este tipo qué estaba intentando hacer, y él le responde ‘me dijeron que había un after’”.



La cita textual, finaliza: “Esto fue en enero de 2019, cuando fuimos a ratificar la denuncia la Policía dijo que ya tenía denuncias por lo mismo”.



El hecho



En la madrugada del domingo, los vecinos de un edificio ubicado sobre la avenida Lavalle Posadas, alertaron al 911 tras los pedidos de auxilio de una joven. Al llegar la comisión policial, se encontraron con la víctima al borde de la muerte posterior al ataque sexual.



El muchacho del departamento lindante al de la joven víctima fue quien alertó al Centro Integral de Operaciones (CIO 911) tras escuchar las suplicas de su vecina. Una comisión de la Comisaría Segunda se hizo presente al instante y pudieron parar el ataque, pero el abuso sexual fue consumado.



“Creemos que no tenía relación con el joven que la atacó, nunca lo vimos”, dijeron los vecinos.



La joven de 21 años es estudiante de la carrera de Criminalística y hacía pocos meses se mudó al edificio. Su agresor, según se pudo saber, estaría cursando el cuarto año de la carrera de Medicina en la ciudad de Santo Tomé, Corrientes.



“Cuando la Policía llegó, ingresaron al departamento de ella y se encontraron con el joven sobre ella, únicamente con el torso vestido”.



Los siguientes relatos fueron escalofriantes: la joven estaba completamente desnuda, amordazada y con la cabeza tapada con una bolsa envuelta con una cinta adhesiva. “Ella entro en shock cuando vino la Policía. Los oficiales le taparon la cara al joven al momento de esposarlo y ella les exigía que le dejaran verle el rostro”.