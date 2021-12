Aguirre juró por “San Martín, Corrientes y la familia”

Miércoles, 08 de diciembre de 2021

La Cámara de Diputados de la Nación formalizó su nueva conformación con la jura de 127 nuevos diputados, entre los cuales el Dr. Manuel Aguirre prestó juramento en el cual hizo referencia tanto al héroe de la patria, el General San Martín, como a la provincia de Corrientes y la familia.



La sesión preparatoria se realizó con la presencia de 257 legisladores, de los cuáles 127 fueron electos el 14 de noviembre y asumirán su cargo desde el próximo 10 de diciembre; el resto tiene mandato hasta diciembre de 2023.



El aún Diputado Provincial, hasta el 9 de diciembre, ex sub secretario de Acción Social, y ex Secretario de Seguridad de la provincia, ocupará la secretaría de Coordinación del Bloque de Diputados Nacionales UCR que en la tarde de ayer reeligió a Mario Negri como presidente del bloque.