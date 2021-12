Representante de Corrientes en el INYM, sostiene que la Provincia no quiere conflictos Miércoles, 08 de diciembre de 2021 A través de un medio de comunicación misionero, la directora de Industria de Corrientes y representante de la Provincia en el directorio del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) Mariel Gabur, manifestó que la voluntad del Gobierno es buscar puntos de acuerdos, respecto a sanción que limita extensiones de nuevas plantaciones de yerbales.



Asimismo, la funcionaria, explicó la postura del Gobierno de Corrientes sobre la judicialización de la Resolución 170/21, en función de la limitación de nuevas plantaciones, a un máximo de 5 hectáreas por productor, a partir del 1° de enero de 2022.



“Si no tenemos en este momento los datos precisos para establecer la resolución sobre lo que será la limitación, nosotros pedimos que los datos estén disponibles para tomar una decisión consensuada o por lo menos proponer algún tipo de medida, para no violar derechos constitucionales de terceros”, expresó la referente correntina, marcando la voluntad de consenso del Gobierno provincial, evitando cualquier tipo de conflicto.