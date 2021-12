Valdés: “Debemos tener la responsabilidad de construir una opción en la Argentina”

Miércoles, 08 de diciembre de 2021

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés bregó este martes por “reconstruir” el Bloque Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de que un sector de la UCR resolviera conformar otro aparte.





“No tenemos que pelear objetivos menores”, dijo el mandatario provincial en Buenos Aires entrevistado por Alfredo Leuco en Radio Mitre, entendiendo que “debemos tener la responsabilidad de construir una opción en la República Argentina” y que para ello es necesario “dar señales claras de que estamos juntos para cambiar”. También adelantó que apoyará al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales para que presida el radicalismo nacional.



Este martes a la tarde, Valdés fue entrevistado por el periodista Alfredo Leuco en su programa “Le doy mi palabra” de Radio Mitre, donde se refirió a la fractura del Bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. Al respecto, indicó que es necesario “arriar un poco los egos, entre dirigente políticos no tenemos que pelear objetivos menores, conducción de un bloque o un cargo en una oficina”.



“Me parece que ese no es el motivo por el que la gente pone su voto a un dirigente político, vota para que trabaje y lo represente”, dijo luego Valdés y agregó que “esto no es una buena señal, uno tiene que aceptar cuando no tiene la fuerza necesaria para conducir un bloque”.



“Yo lamento esta situación pero tenemos que trabajar para reconstruir el bloque de la Unión Cívica Radical”, apuntó Valdés y destacó que su bloque votó al cordobés Mario Negri, “acompañando su experiencia, y la confiabilidad en frente del bloque”, como también lo hicieron con Luis Petcoff Naidenoff.



“Debemos de tener la responsabilidad de construir una opción en la República Argentina”, señaló el jefe del Ejecutivo de la provincia de Corrientes como objetivo superior, considerando que por ello “tenemos que dar señales claras de que estamos juntos para cambiar”.



Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a presidente de la UCR, Valdés dijo que “yo no soy delegado del Comité Nacional en esta oportunidad, por lo tanto tendría que hacer todo un entrevero, salir a convocar la Convención de la provincia para que me mocione como Delgado del Comité Nacional, si pensamos en tener ese tipo de maniobras a mí me parece que no está bueno” y siguió expresando que “hay que respetar, vamos a estar prorrogando a las autoridades para que vayan a Buenos Aires y en esta oportunidad no voy a poder ser, pero me parece que hay que acompañar en este caso a Gerardo Morales, que ya ha demostrado que tiene conducción, que ha estado en los momentos muy difíciles del radicalismo, que ha puesto el pecho y que tiene posibilidades, que viene gobernando una provincia difícil hace 6 años y que es confiable para el radicalismo en este período”. Además, valoró el mandato de Alfredo Cornejo al frente del Partido Radical y manifestó que “todos sabemos que lo ha hecho muy bien y en este momento no puede volver a ser presidente en el Radicalismo porque no hay reelección y me parece que el hombre adecuado es Gerardo Morales”.



El gobernador Valdés al hablar sobre el llamado al diálogo con el peronismo expresó que “el peronismo tiene mucho que aportar, hay un peronismo republicano que nosotros tenemos que convocar, tenemos que sumar, que están para construir también una República Argentina diferente donde se piensa mucho en el trabajo, donde tiene esa fuerza que tuvo a mediados del siglo 20 que fue trabajando y que también la tenemos que incorporar” y agregó que “tal vez familiarmente donde el pensamiento de una Argentina productiva que soñó Perón, Yrigoyen, esa Argentina grande que a lo mejor elegían distintos caminos y que también tenemos que sentarnos a conversar en tratar de borrar esa grieta que tanto mal nos hace a los Argentinos y que nosotros tenemos que convocarlos a una unidad nacional para salir delante de esta difícil situación”.



“No hay nada más importante para la Argentina que salir adelante y que trabajar por la gente, por la ciudadanía y para eso hay que convocar a todos los sectores políticos, pero que tengan un mismo pensamiento, una misma esencia de este ser nacional que lo venimos convocando desde Corrientes que nos dio un buen resultado”, afirmó el Mandatario provincial y añadió que “en mi gobierno hay dirigentes del Justicialismo que trabajan, aportan y que empujan, hay diputados que son del Justicialismo que trabajan y que apuntalan nuestro Gobierno también, así que tenemos que construir entre todos y hay espacio para que todos puedan aportar su granito de arena para la construcción nacional”.



Con respecto a si hablaría con Cristina Fernández de Kirchner o con su hijo Máximo Kirchner, Gustavo Valdés remarcó que “es difícil conversar con los que no quieren conversar, yo en este momento estoy para un diálogo institucional en serio sobre la mesa” y prosiguió argumentado que “con las cartas echadas sobre la mesa para ver cómo construimos futuro, cómo industrializamos Corrientes, como crecemos, como mejoramos el trabajo para los correntinos y es difícil conversar con un Gobierno nacional que no conversa con la oposición ni con nadie, ni entre ellos conversan por lo visto”.



“Entonces es difícil poder conversar de esta manera, creo que si tenemos objetivos se puede conversar de manera institucional con las responsabilidades que les asigna a cada uno, creo que la política tiene para conversar pero por supuesto fundamentalmente es para que le sirva a la gente, para crecer, para mejorar su situación y no tiene que ser de espaldas a la sociedad y tiene que ser de cara a la sociedad francamente y eso es lo que está esperando la gente de la política, que converse y que solucione los problemas”, sostuvo Valdés.



En la entrevista, el periodista Alfredo Leuco, rememoró que el Gobernador reelecto de la Provincia de Corrientes, obtuvo el mayor puntaje de votos en las últimas elecciones nacionales, siendo el más alto de todo el país, con el 58,82% de los votos. Seguidamente, el comunicador se dirigió al Mandatario y le preguntó: “¿Por qué cree que sucedió esto? ¿Qué cree que hizo bien?”



En este punto, Valdés se detuvo y aclaró que ese porcentaje se obtuvo en “las últimas elecciones naciones”, pero previamente el 29 de agosto “se votó en elecciones provinciales, donde sacamos el 76,9% de los votos”.



Asimismo, el periodista resaltó que fue el porcentaje de votos más alto registrado dentro de la oposición, a lo que Valdés consideró que “esto sucedió porque comprendimos los correntinos que tenemos que tener los objetivos fijos, y explicárselos a la sociedad”.



Además, el Gobernador resaltó que Corrientes pertenece al Norte Argentino que “tiene muchas dificultades desde que existe la Argentina, en la lucha por los recursos, y la necesidad de salir adelante”, y remarcó que “les indicamos a los correntinos cuáles eran nuestros objetivos”.



Dentro de sus finalidades, el Mandatario puntualizó que estas son “generar mayor producción, modernizar la provincia, y la industrialización que nos va a sacar adelante”, y para que esto suceda sostuvo que cuenta con “un gran acompañamiento de la ciudadanía”.



Seguidamente, Valdés destacó que los rubros en los que trabaja la Provincia son “mayoritariamente, todo lo que es la matriz productiva que nos genera mucho valor”, resaltando que se tiene “550 mil hectáreas forestadas y genera muchos puestos de trabajo la industrialización de la madera”.



Por otra parte, el Gobernador puso de relieve que uno de los pilares en los que se encuentra trabajando Corrientes “son los parques industriales, invitando a las empresas para que se radiquen en Corrientes, bajando los impuestos, dialogando con los sectores productivos para saber qué necesitan para producir más”.



También, subrayó que se brindan todas las herramientas que tiene la Provincia “como los créditos que se otorgan mediante el BanCo, también les damos seguridad jurídica, firmamos decretos de 10 años para no cambiar las ventajas impositivas que tiene la provincia, y de esa manera empezamos a trabajar en un plan objetivo”. El Gobernador consideró que estas políticas de Estado “fueron las que ayudaron a tener el respaldo de los ciudadanos”.