Valdés anunció el pago del plus a estatales provinciales Miércoles, 08 de diciembre de 2021 El gobernador Gustavo Valdés informó este miércoles el cronograma del pago del plus unificado correspondiente a diciembre para los trabajadores provinciales.

Según detalló el mandatario, se pagará de acuerdo a la terminación de DNI e iniciará el próximo lunes 13.



El lunes cobrarán aquellos cuyo DNI termine en 0 y 1. Para aquellos que perciban sus haberes por cajeros, el sábado estará depositado el plus, detalló Valdés.



Entre tanto el martes será el turno de DNI terminados 2 y 3, continuando el cronograma a razón de dos dígitos por día, hasta finalizar el viernes 17.



CRONOGRAMA



• Lunes 13*: 0 y 1



• Martes 14: 2 y 3



• Miércoles 15: 4 y 5



• Jueves 16: 6 y 7



• Viernes 17: 8 y 9



* En cajeros, sábado 11.