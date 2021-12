Ponzio anunció que se retira, entre lágrimas: "Estamos disfrutando lo último que queda"

Miércoles, 08 de diciembre de 2021

El mediocampista de River aseguró que serán sus últimos dos partidos y reiteró que quiere seguir ligado al club. "Cuesta hablar de un retiro", expresó.



Leonardo Ponzio, mediocampista y símbolo de River, anunció oficialmente que deja el fútbol profesional al finalizar la temporada. "Es el final", dijo el máximo referente del ciclo de Marcelo Gallardo.



"Cuesta referirse a un retiro. Sé que iba a llegar el final. No le puedo pedir más a este deporte. Lo que venga será para valorar", explicó el futbolista, de 39 años, en la ceremonia en la que fue reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires. Y añadió: "Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento".





A su vez, Ponzio no descartó seguir ligado al club en otro rol. "Seguramente, el lugar lo voy a tener. En donde pueda ser útil, donde uno entienda que está en River y hay que respetarlo. El tiempo dirá", dijo. Y agregó: "Siento que no me voy a poder ir nunca de acá. Es muy grande. Me dolería perder el lugar que logré en esta institución. Va a haber tiempo para todo".





Ponzio, el futuro de Gallardo y la charla entre ambos



Luego del retiro de Leonardo Ponzio, todo River está pendiente del futuro de Marcelo Gallardo, quien no definió si continuará en el cargo en 2022. Hace un tiempo, en 2019, el Muñeco expresó que se irían juntos del club. "Leo se va a ir conmigo. Iniciamos juntos en estos y bueno... No sé cuánto más nos queda. Lo que nos quedemos le vamos a seguir dando para adelante porque entendemos perfectamente el lugar donde estamos", dijo tras vencer a Athletico Paranaense en la Recopa Sudamericana. Unas palabras que, dos años después, hace más ruido que nunca.



"No me acordaba la frase... Marcelo es una persona que acá va a decir él cuando llega el final. En unas cuestiones, él va a ser siempre parte de esto, como también uno quiere serlo. Tiene mucho por delante, acá o donde sea. Quiere estar de la mejor manera. Estará buscando eso. No sé qué más decirte. Ojalá que se quede", afirmó Ponzio ante los periodistas.



Por otra parte, dejó en claro que "el legado ya está marcado" y que, en caso de que llegue otro entrenador a Núñez, deberían continuar con lo que inició Gallardo: "Serán miles los que quieren estar acá. Saben cuál es la línea que tienen que seguir".



A su vez, el mediocampista contó la charla que tuvo con el técnico cuando le manifestó su deseo de colgar los botines. "Tuve una conversación con él. Hace bastante vengo madurando que se va a terminar. Él me ha manifestado que le hubiese gustado retirarse de otra manera. Me daba el ejemplo de que la manera de que uno quiere tener el final es lo mejor. No hay nada que convencer o hablar".





"Son semanas difíciles", fueron las primeras palabras de Ponzio antes de quebrar en llanto, al ser reconocido como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires. "Gracias por el cariño. Agradezco el reconocimiento a la Legislatura. Hace bastante estaba pendiente, pero todo pasa por algo. Hoy tocó después de muchos años y con muchas cosas que estoy viviendo", agregó.



A su vez, recordó el reconocimiento que recibió por parte de los hinchas en el duelo contra Defensa y Justicia: "El domingo viví algo muy grande que, por ahí, no quería que suceda. Uno no quiere ser el centro de la mirada. Agradezco a toda la gente de River por el cariño que me demostró".



"Encontré una segunda casa, como lo vengo diciendo desde 2007 que llegué. Sentía que soñando iba a encontrar el lugar. Me fui, volví. Siempre digo que de River no hay que irse nunca. Entendí que podía hacer mi carrera deportiva mediante aprendiendo día a día. Podría haberme ido en unos contextos de no jugar, pero siempre hay algo que te encamina para seguir soñando", agregó el mediocampista.



"Estoy con la tranquilidad de que a esta profesión le di todo. Es lo que soñé desde chico. El fútbol me dio mucho más de lo que pensaba. Gracias, gracias, gracias", dijo. Y sentenció: "Ojalá que de esta casa no me vaya nunca, que pueda ser útil desde el lado que me toque. Sólo agradecimiento".