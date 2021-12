Gerardo Morales y Martín Lousteau casi terminan a las piñas

Martes, 07 de diciembre de 2021

El hecho ocurrió el lunes. El gobernador jujeño le recriminó al economista por la ruptura del bloque en diputados. El exministro acusó al mandatario provincial de ser funcional a Alberto Fernández.



A poco menos de un mes de la victoria opositora en las elecciones legislativas, el histórico partido de la Unión Cívica Radical que integra la alianza Juntos por el Cambio atraviesa jornadas turbulentas, luego de la ruptura interna de un grupo de legisladores, situación que se agravó luego de que dos de sus máximos dirigentes, el gobernador Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau, protagonizaran un escándalo que estuvo al borde de terminar con golpes de puños.



El hecho ocurrió esta tarde, en un encuentro entre referentes del espacio convocado por el exgobernador mendocino y presidente del partido para conversar sobre el conflicto iniciado luego de la separación de un grupo de diputados que responden a Lousteau.





La ruptura del espacio y la conformación de un nuevo bloque por parte de 12 legisladores encabezados por Emiliano Yacobitti y Rodrigo De Loredo fue el corolario de un conflicto que inició a raíz de la disputa política entre los diputados mencionados y Mario Negri por la presidencia del bloque.



El cordobés, que fue derrotado en las internas de las PASO de Córdoba por la fórmula Luis Juez- Rodrigo De Loredo, no solo contó con el respaldo de la mayoría del bloque radical, sino también con el del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien aspira a reemplazar a Cornejo como presidente del Comité Nacional de la UCR, contra la resistencia de Lousteau.



El respaldo hacia Negri empujó a los diputados a conformar un nuevo bloque en Diputados que rápidamente fue denunciado por las autoridades de la UCR. Según enunciaron desde el partido, el espacio de Yacobitti y De Loredo no podrá usar la sigla UCR ni la palabra radical" y además dejaron en claro que "los únicos bloques del partido" son los que presiden Negri, en la Cámara de Diputados, y Luis Naidenoff, en el Senado.



Pero el conflicto no terminó ahí. Al encuentro de esta tarde convocado por Cornejo acudieron los gobernadores, Lousteau y la mesa chica del partido, pero la reunión apenas duró minutos porque Morales apuntó rápidamente contra el exministro de Economía por romper el bloque. Además, el jujeño lo acusó de enviar a la barra de Chicago al comité nacional para quebrar a la Juventud Radical.



Según consignan fuentes periodísticas, el gobernador de Jujuy elevó el nivel de tensión durante el encuentro luego de romper un vaso contra una mesa y continuar recriminando al economista por los hechos ocurridos. Lousteau cuestionó a Morales por brindar apoyo al gobierno de Alberto Fernández luego de haber sido uno de los principales laderos de la administración de Mauricio Macri, y finalmente optó por abandonar el lugar.



La puja por el control del partido generó luchas en distintos espacios del partido centenario, entre ellos el bloque de diputados, y sumó un elemento más de tensión a la alianza Juntos por el Cambio, donde se multiplican las pujas internas.



Luego de que se diera a conocer la conformación de un nuevo bloque, varios de los diputados que respaldan la continuidad de Negri salieron al cruce del tándem Yacobitti-De Loredo, entre ellos el bonaerense Miguel Bazze, que los acusó de estar "dañando al partido y decepcionando a la sociedad".



A su turno, Karina Banfi expresó: "La UCR que ganó en Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, el que puso de pie a la UCR bonaerense con Facundo Manes apoya a Mario Negri para seguir liderando. La renovación nunca puede ser: perdí, me voy. La democracia interna de es vital".