La picante frase de Lewandowski contra Messi por el Balón de Oro

Martes, 07 de diciembre de 2021

El delantero polaco dejó en claro que no le gustó lo que dijo la Pulga en la ceremonia. "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", lanzó.





Lionel Messi sigue haciendo historia: conquistó su séptimo Balón de Oro. En la ceremonia, la Pulga elogió a Robert Lewandowski, quien terminó segundo. "Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar", dijo. Sin embargo, el goleador del Bayern Munich no se lo tomó nada bien...





“Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, dijo, masticando bronca. “Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”, expresó el delantero en una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia.



“Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, añadió.





Cuando subió al escenario para recibir el premio, el astro rosarino elogió a Lewandowski y dijo que merecía recibir el galardón por la edición del 2020, que no se hizo por la pandemia del coronavirus. “Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”, había pedido la Pulga. Sin embargo, el goleador del Bayern Munich no se lo tomó nada bien...