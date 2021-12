Valdés llamó a la unidad interna y pidió que el presidente gobierne Martes, 07 de diciembre de 2021 En el programa Desde el llano, de la señal TN, el gobernador se refirió a la ruptura del bloque radical en diputados. Insistió en no pelear "por el carguito" y reclamó unidad y ejemplo.



El gobernador Gustavo Valdés pidió unidad y ejemplo en la UCR nacional. "Es la única forma de construir una oposición seria con miras a 2023", dijo anoche en el programa que conduce Joaquín Morales Solá. El gobernador insistió en "no pelear por carguitos" dentro del partido.



Sobre su relación con Alberto Fernández, sostuvo que hace mucho que no habla con él. "Soy un hombre de diálogo institucional, pero el presidente debe gobernar y decidir el rumbo económico del país", dijo.



Valdés volvió a criticar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y la desigualdad con que se maneja la administración nacional respecto de quienes no son del color político del presidente. "Hay que hacer un gobierno maduro, con calidad institucional", expresó.





Ayer, la UCR nacional convocó al plenario constitutivo para la elección de autoridades para el período 2021-2023. Se hará el 17 de diciembre, a partir de las 12.



"Tenemos que tener cada vez más peso a nivel nacional y alguna vez tenemos que estar en la mesa para poder decidir sobre política nacional", dijo respecto de la UCR nacional. Por ello, destacó el triunfo de la correntina Valeria Pavón en la conducción nacional de la Juventud Radical.



El radicalismo actualmente mantiene una fuerte tensión entre el gobernador Gerardo Morales y el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Martín Lousteau, quienes se disputan la presidencia de la UCR. El espacio del legislador, el pasado fin de semana, perdió la conducción de la Juventud Radical en manos de Pavón, luego de casi 18 años de hegemonía.