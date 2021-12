Defensa y Justicia le ganó a River, que tuvo la última función de Ponzio en Núñez Lunes, 06 de diciembre de 2021 El Halcón de Varela superó por 3-2 al Millonario, flamante campeón del torneo, en el Monumental, donde el mediocampista fue homenajeado y se despidió de su gente en cancha. La ley del ex predominó en la noche con los goles.



Luego de haberse consagrado campeón hace un puñado de días, River cayó 3-2 con Defensa y Justicia en lo que fue la última función de Leonardo Ponzio en Núñez, por la fecha 24 de la Liga Profesional. De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo perdió su invicto de 18 partidos en el torneo.





Los goles fueron convertidos por Enzo Fernández, Walter Bou, ex Boca, Miguel Merentiel, Braian Romero y Franco Paredes en una noche en la que predominó la ley del ex.



La apertura en el marcador llegó a través del milimétrico centro de Milton Casco y el posterior cabezazo de Fernández al lado del palo, a los 10 minutos del primer tiempo. Fue su segundo grito con la camiseta del Millonario (el anterior había sido ante Vélez, de penal, el pasado 14 de agosto de 2021).







Un rato más tarde, a los 23, llegó el turno para el momento más emotivo en el Monumental, cuando Leonardo Ponzio, hoy ingresando desde el banco de suplentes, fue homenajeado por los 50 mil hinchas que se acercaron al estadio. Hubo papeletas con su nombre y hasta se desplegó una bandera gigante en la que su rostro figuraba entre los máximos ídolos de la institución (Beto Alonso, Enzo Francescoli, Ramón Díaz, Amadeo Carrizo, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo).



En cuanto al resto de la primera mitad, a Defensa y Justicia le costó mucho salir del agobio constante que proponía River con Romero y Julián Álvarez a la cabeza. Es más, el 2-0 pudo haber llegado tras un gran pase de Bruno Zuculini que dejó a Romero mano a mano con Luis Unsain, pero en vez de patear, el ex Independiente buscó a Fernández con una larga entrega.



El equipo de Sebastián Beccacece solo se agarró del cansancio o de una distracción de River para hacer de las suyas. Fueron dos ocasiones en las que aprovechó el adelantamiento de su rival para llegar con profundidad: primero con un remate de Francisco Pizzini que bloqueó abajo Franco Armani y después con un centro de Walter Bou para Miguel Merentiel que terminó sacando Robert Rojas con la cabeza en la última.







En el segundo tiempo, los dirigidos por Marcelo Gallardo no salieron de la mejor manera, más allá de que en los primeros 10 minutos Romero probó dos veces el arco rival. Uno fue un débil disparo, pero el otro generó más peligro cuando la paró de pecho, sacó un zurdazo y la pelota se fue besando el palo izquierdo.



Beccacece movió el banco y los ingresos de Alexis Soto y Raúl Loaiza le dieron otro aire a Defensa y Justicia. Tal es así que alcanzó el empate con Bou tras el centro de Carlos Rotondi.



Bou, por su pasado en Boca, realizó un grito efusivo que levantó a los hinchas de River para recordar la final de la Copa Libertadores ganada en Madrid en 2018.





El equipo de Florencio Varela encontró espacios y lo revirtió con el gol de Merentiel, quien definió con clase ante Armani en una contra originada por Pizzini.



River no se dio por vencido ni mucho menos, sino que fue en busca de un empate que llegó con Romero. Agustín Palavecino pateó al arco y su remate fue frenado en el camino por el ex Defensa, quien tampoco gritó el gol por respeto.



El dueño de casa, ya con los ingresos del ovacionado Leonardo Ponzio y Jorge Carrascal, no pudo convertir el tercero a través de Romero, y Defensa y Justicia, en un error de Héctor Martínez en la salida, aprovechó con el remate cruzado de Paredes que encontró una respuesta floja de Armani. El defensor, ex River, fue el tercero en la noche del Monumental en ofrecer disculpas por el gol.



Y cuando Patricio Loustau pitó el final, los hinchas le regalaron otra ovación a Ponzio, visiblemente emocionado, rodeado de sus compañeros y Gallardo.