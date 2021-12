Zubeldía se va de Lanús y es el principal candidato de San Lorenzo Viernes, 03 de diciembre de 2021 El final del campeonato está cada vez más cerca y en San Lorenzo todavía no está definido quién será el reemplazante de la dupla interina.

Diego Monarriz y José Di Leo no continuarán al frente del plantel en el 2022 y si bien ya hubo una reunión con Hernán Crespo, ahora todos los cañones apuntan a Luis Zubeldía.



El entrenador tenía un ofrecimiento de Lanús para continuar más allá del 31 de diciembre, fecha en que se vence su contrato, pero lo que parecía un hecho se estancó a raíz de los últimos resultados. Su equipo empezó el torneo peleando por los primeros puestos, pero después se cayó y quedó lejos del objetivo de llegar a la Libertadores 2022, a cuatro puntos de Boca cuando quedan seis por jugar.





En este escenario, el entrenador confirmó este jueves al mediodía lo que se venía tejiendo por estos días. Desde el club llamaron a una conferencia de prensa convocada por él, comunicó que dirigirá los últimos dos partidos del campeonato y dejará de estar a cargo del plantel Granate después de tres años y medio.



En San Lorenzo es un perfil que gusta. No solo por un perfil ofensivo y sino que también tiene mirada aguda hacia las Inferiores, ya que tanto en Lanús como en su pasado en Racing, promovió y potenció a varios juveniles que luego los clubes lograron capitalizar.