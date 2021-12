Vigilancia genómica, la estrategia para controlar la delta

Viernes, 03 de diciembre de 2021

El trabajo que despliega Salud Pública permite confirmar rápidamente la presencia de la variante.





El Ministerio de Salud de la Provincia realiza vigilancia genómica por coronavirus, una tarea que la cartera asegura es vital, ya que permite precozmente identificar mutaciones del SARS-CoV-2, como la delta -que no es predominante en Corrientes- y actuar en consecuencia. Es así que en la noche de este miércoles, Salud informó de 10 nuevos casos de esa mutación detectados en 7 localidades del interior provincial.



La estrategia de Corrientes desde el inicio de la pandemia por coronavirus es el testeo permanente, a tal punto que en un contexto de meseta de casos, tras una reducción sostenida y significativa en todo el país, en las últimas 24 horas se procesaron 2.995 muestras por covid-19 en toda la provincia.



"Está dando resultado la búsqueda activa, la vigilancia genómica que estamos haciendo en la provincia y que se implementa desde que comenzamos a secuenciar variantes y hemos encontrado la variante delta en nuevas localidades, por lo que se está trabajando con los equipos locales, analizando cada uno de los casos, revisando los circuitos y todos están con trazabilidad y controlados, son casos aislados", dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en un comunicado enviado ayer por Salud Pública.



"Corrientes tiene la estrategia de testear y de brindar el acceso a la comunidad para que pueda hacerse el testeo", remarcó.



El miércoles por la noche, la cartera sanitaria comunicó que se detectaron otros 10 casos de la variante delta del SARS-CoV-2, con lo cual ya son 28 los casos de esa mutación registrados en Corrientes. Estos nuevos refiere a 4 personas de Ituzaingó, 1 de Liebig, 1 de Curuzú Cuatiá, 1 de Empedrado, 1 de Saladas, 1 de Santa Rosa y 1 de Tabay.



En detalle, el acumulado de casos de delta es el siguiente: 10 en Goya, 3 en Concepción, 1 en Paso de los Libres, 1 en Santo Tomé, 1 en la capital, 4 en Ituzaingó, 1 en Liebig, 1 en Curuzú Cuatiá, 1 en Empedrado, 1 en Saladas, 3 en Santa Rosa y 1 en Tabay.



Por el momento, la mutación delta es la que preocupa a las autoridades sanitarias locales, ya que no es una variante predominante en Corrientes, como lo son las cepas de Wuhan (China) o la Manaos. No obstante, los casos de delta no causaron decesos aún, pero sí algunas internaciones.