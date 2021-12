Descartan un bono de fin de año para jubilados y planes sociales

Jueves, 02 de diciembre de 2021

La portavoz Gabriela Cerruti aseguró que "no existe esa posibilidad en este momento". Además, rechazó que el Ejecutivo vaya a aplicar una devaluación y un ajuste.







La portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, descartó la posibilidad de que a fin de año el Gobierno nacional otorgue un bono adicional para jubilados o para otros beneficiarios de planes sociales, más allá del 1.100.000 personas incluidas en el Plan Potenciar Trabajo que el 20 de diciembre recibirán un “aguinaldo” de $ 8.000.



“No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento. El Plan Potenciar todos los años paga en diciembre una especie de aguinaldo porque es un plan que está pensado con otro tipo de trabajo, es un plan social vinculado al trabajo”, expresó en su habitual conferencia de prensa de cada jueves.



También la funcionaria anunció que se hará una fuerte campaña de comunicación para que se incremente la cantidad de personas vacunadas ante la amenaza de que ingrese la variante Ómicron del coronavirus. Sobre la implementación de un pase sanitario a nivel nacional dijo que “el Consejo de Ministros de Salud determinó que cada distrito lo haga y hay provincias como Tucumán que ya lo hicieron. La provincia de Buenos Aires también lo evaluó” y sostuvo que “aunque la situación sanitaria es estable sabemos que hay que mantener la prudencia”.



Acerca de la ausencia del presidente Alberto Fernández esta tarde en el cierre de la 27° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), Cerruti explicó que “el presidente no asiste pero ayer asistió el jefe de Gabinete (Juan Manzur) y el canciller (Santiago Cafiero), así el Gobierno está representado en el diálogo con los empresarios y con los industriales. Todos estamos compartiendo el espíritu optimista en esta senda de crecimiento”.



Antes de las preguntas de los periodistas acreditados la portavoz había desgranado varios números de la economía que difundirá este viernes el Ministerio de Trabajo que muestran un aumento del empleo registrado de 129 mil personas, es decir un 1,2% respecto de febrero de 2020.



“Las familias argentinas tienen mayor capacidad de compra. El poder adquisitivo del salario aumentó en septiembre de 2021, un 2,8% con respecto a 2020 y 1,6% respecto de 2019″. Y añadió que el Gobierno advierte que en los últimos 9 meses “en 18 de los 25 sectores económicos que se evalúan, se registró un crecimiento sostenido”.



En otro orden, Cerruti anunció que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá el 9 de diciembre próximo “con todos los representantes del sector de la carne”, en el marco de las negociaciones que se llevan a adelante para contener los precios en el mercado interno.



Asimismo, precisó que en la reunión Domínguez presentará “el Plan 2022/2023 que contempla la producción de carne, maíz y de trigo. Se tratará de acordar lo que cada uno pueda exportar y también que quede garantizado el consumo interno”. En el mismo sentido manifestó que el Secretario de Comercio Interior, Ricardo Feletti, se reúne “con todos los sectores” del comercio para monitorear precios.



La funcionaria, consultad por una posible devaluación, sostuvo que “éste es un Gobierno que no va a hacer un ajuste, sino que lleva adelante una política de crecimiento con inclusión”, y subrayó que “eso se verá en el presupuesto” que se discute en el Parlamento. ”Es un presupuesto de crecimiento, que refleja los índices que creemos que la Argentina sostendrá”, remarcó Cerruti quien también se refirió a una redistribución dentro del presupuesto 2022 del dinero que se destinará a la educación, luego de que se conocieran evaluaciones a los alumnos argentinos realizadas en 2019 donde el rendimiento escolar había decrecido.



“El Presidente, en su reunión reciente con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le pidió que se refuerce el presupuesto educativo. El ministro (de Educación, Jaime) Perczyk está trabajando muchísimo en este tema, sobre todo en aquellas partidas que tienen que ver con la cuestión universitaria y la conectividad. También se está trabajando en la revinculación con los chicos en la escuela que se alejaron por la pandemia y también en lo que tiene que ver con la infraestructura escolar y el salario de los trabajadores docentes”.