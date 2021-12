Cómo está el vestuario de Boca tras el escándalo de Villa, Cardona y Zambrano

Jueves, 02 de diciembre de 2021

Luego de la “intoxicación” de los dos colombianos y el peruano, hubo una charla del plantel y el cuerpo técnico. Pedido de compromiso, malestar y cada vez menos paciencia.





Desgastada. Así puede definirse la relación en el plantel de un Boca que no logra encontrar la paz. Más allá de que son varios los jugadores que mantienen un vínculo estrecho tanto en el vestuario como en la cancha, no sucede lo mismo con Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano, protagonistas centrales de un escándalo horas antes del partido ante Newell´s en La Bombonera.







Aunque nadie lo expresó puertas afuera, en el Xeneize entienden que los tres futbolistas cometieron algún acto de indisciplina entre el mediodía y la noche del lunes, tiempo que pasó desde la última práctica hasta el arranque de la concentración de cara al choque con la Lepra.



Sospechan que en ese lapso comieron o bebieron algo que no debían y, de esa manera, se “intoxicaron”. Como fueron los únicos afectados de la nómina, el cuerpo médico descartó que el problema se haya generado con la alimentación en el hotel.



Asimismo, según los trascendidos, el plantel avaló la decisión de Sebastián Battaglia de no ponerlos de arranque como estaba previsto. Al margen del escándalo, los dos colombianos ingresaron unos minutos en el empate 0-0: el extremo saltó a la cancha antes del cuarto de hora del complemento por Exequiel Zeballos, mientras que el volante lo hizo a los 19 por Eduardo Salvio.







El plantel xeneize ya no disimula su descontento ante estos actos de indisciplina. Para muchos, lo ocurrido en la antesala del duelo con Newell´s fue la gota que rebalsó el vaso porque, más allá de es un hecho mínimo en comparación a otros escándalos que explotaron a mediados de este año, siempre aparecen involucrados los mismos futbolistas. Acumulación de irresponsabilidades y cansancio general.



Es por eso que, tras la igualdad sin goles en el Alberto J. Armando, hubo una charla para exigirles mayor compromiso y que reviertan sus actitudes. Boca deberá afrontar la final de la Copa Argentina ante Talleres y buscará el pasaje a la Libertadores 2022, es por eso que necesita que todos tiren para el mismo lado.



Luego del portazo de Villa y su posterior pedido de disculpas, el capitán Carlos Izquierdoz manifestó su postura a finales de septiembre: “Si el club decide que tiene que volver a integrarse, deberá ganarse la confianza de todos otra vez". Lo mismo pasó con Cardona, quien tomó la decisión de tomarse vacaciones en su país en medio de los octavos de final frente a Atlético Mineiro. El Xeneize perdió aquella serie en Brasil y, desde aquel momento, la relación con el volante no volvió a ser la misma.



En cuanto al futuro de los dos colombianos y el peruano, quienes no suelen tener demasiado contacto con sus compañeros (se mueven en grupo junto y se relacionan con los otros extranjeros), parece estar lejos de La Ribera. A Villa buscarán venderlo por una cifra que satisfaga al Consejo de Fútbol, por Cardona no harán uso de su opción de compra y tampoco descartan que Zambrano se marche a préstamo a otro equipo.