Valdés expresó su disconformidad por el precio de la yerba mate fijado por Nación Jueves, 02 de diciembre de 2021 Vía twitter, el gobernador Gustavo Valdés dio a conocer la postura del Gobierno de Corrientes respecto a lo determinado por la Agricultura de la Nación en el precio de la tonelada de hoja verde de yerba mate. "No compartimos la decisión", dijo



"No compartimos la resolución 144/2021 de @AgriculturaAR que fija el precio de la tonelada de hoja verde, consideramos que el valor mínimo por kilogramo no debería ser menor a los $52 para el productor yerbatero. Nos hubiese gustado un acuerdo de precios entre todos los sectores", escribió el gobernador Gustavo Valdés en su cuenta de twitter, @gustavovaldesok.



"Pese a nuestro esfuerzo no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa del Instituto Nacional de Yerba Mate. Debemos revalorizar la producción y la industria de manera conjunta, con estrategias en común para abastecer al mercado interno y afianzar las exportaciones", agregó