Valdés expresó que “las inversiones para Corrientes están garantizadas”

Miércoles, 01 de diciembre de 2021

“Esto habla de la confiabilidad del Gobierno de Corrientes en materia productiva, hacer este viaje implica manifestar que nosotros sí cuidamos a los empresarios”, manifestó el titular del ejecutivo. También habló sobre la situación epidemiológica y el Presupuesto 2022.







El gobernador Gustavo Valdés tomó contacto con la prensa este miércoles por la mañana al ingresar a Casa de Gobierno. Entre sus declaraciones sobresalientes figura su repaso por su gira europea, a la que calificó como muy productiva. También se tomó el tiempo de hablar sobre el presupuesto provincial y la situación de la pandemia en Corrientes. Sobre esto último opinó que no considera el actual incremento de casos como un rebrote, pero que se analiza en un futuro exigir la vacunación para el ingreso a lugares públicos de ser necesario.



El mandatario provincial dio cuenta, respecto a su contacto con los ejecutivos europeos, que “las inversiones están aseguradas” y esto “habla de la confiabilidad del Gobierno de Corrientes en materia productiva”, ya que “hacer este viaje implica manifestar que nosotros sí cuidamos a los empresarios”.



Por otra parte, Valdés contó que durante su gira por el viejo continente se realizaron otros tipos de gestiones para el desarrollo de la provincia que aún son confidenciales, además de que “trabajamos en lo que respecta a los bonos verdes y cannabis medicinal”. “La visita ha sido muy provechosa, ojalá se puedan abrir nuevas puertas y que Corrientes siga recibiendo inversiones”, añadió el mismo, tras su paso por Austria, Países Bajos, Bélgica y Rumania, considerando que “este es el camino para salir adelante: la inversión, la industrialización y modernización de nuestra provincia”.



Presupuesto



Respecto al proyecto elevado al Parlamento provincial para aprobar el Presupuesto 2022. El titular del Ejecutivo expresó la necesidad de “trabajar para tener un presupuesto antes de fin de año sí así lo dispone la Legislatura”. “Sabemos que los números son cambiantes, que tenemos un tope presupuestario y es difícil cuando hay tanta inflación, porque uno no sabe qué va a pasar y no puede presuponer cuánto va a ingresar, por lo que hay que estar atentos y ser muy cuidadosos”, agregó el mandatario.



En este sentido, Valdés adelantó que su gestión en el año entrante se centrará en la culminación de las obras en ejecución en las diferentes comunas del territorio correntino.



Situación epidemiológica



En función de los casos informados por el avance de la cepa Delta, el gobernador consideró que si bien la situación “la miramos con atención, no lo veo como un rebrote y no estamos hablando de números preocupantes”. Igualmente añadió que desde las áreas competentes “estaremos atentos a qué va a pasar cuando llegue el frío y si la cepa Delta tiene un crecimiento exponencial en Corrientes”.



En este contexto, el mandatario volvió a reiterar que “la única manera de salir de esto es con la vacunación, seguramente, cuando llegue el invierno hay que volver a vacunarse”. Y en este punto, destacó que la población mayor a 18 años “esta vacunada en su 90% con la primera dosis y cerca del 80% con la segunda, aproximadamente”.



“Por ahora no es obligatorio la vacunarse, pero sabemos que en los países que no se exige estar vacunados el porcentaje de vacunados llega a rondar el 50% de la población”.



“Nosotros creemos que hay que apelar a la responsabilidad de todos y exigir la exhibición de la vacuna para tener acceso a lugares públicos”, remarcó Valdés, alegando que “no es justo que los vacunados se encierren culpa de los no vacunados” y comentó que “en marzo vamos a estar analizando este tipo de medidas”. Para finalizar sostuvo que “hay que ser precavido, esto todavía no pasó”.