Caá Catí: declaraciones de la ex pareja de la víctima, psicólogos y policías Martes, 30 de noviembre de 2021 Entre las testimoniales previstas para ayer en la causa del supuesto abuso sexual en Caá Catí se contó la de la ex pareja de la joven, psicólogos y funcionarios policiales. Hoy se prevén 5 declaraciones más.



Los doctores Juan José Cochia, Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel, escucharon las declaraciones de diez testimoniales distribuidas en dos turnos en la jornada de este lunes, en una nueva audiencia por supuesto abuso sexual ocurrido en febrero del 2017 en Caá Catí.



Por la mañana declaró la ex pareja de la víctima; también declaró el joven que en ese momento era menor de edad y filmó escenas dentro del inmueble donde se habrían producido los hechos; y tres policías. Uno de ellos recibió la llamada de la víctima y los dos restantes relevaron pruebas en el hospital al que ingresó la joven.



En horas de la tarde declararon dos psicólogos y más efectivos policiales. La defensa solicitó modificar la fecha de los alegatos, lo que se resolverá mañana, jornada en la que están previstos 5 testigos más.



Santiago Alberto Chávez y Cristián Gerardo Contín están procesados por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas; y Lucas Almeida, por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 3 personas y lesiones leves en concurso real.



El Fiscal de Cámara es el doctor Gustavo Schmitt Breitkreitz y el querellante es doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda. La acción civil de la joven está a cargo de la doctora Emilce Evangelina Soto. El doctor Jorge Buompadre es el abogado defensor de Contín; en tanto el doctor Rubén Leiva el de Chávez y Almeida.