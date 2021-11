Juran los senadores electos, de cara a la nueva conformación

Martes, 30 de noviembre de 2021

La sesión preparatoria se realizará hoy, a las 10.30. El oficialismo logró mantener la mayoría calificada. Ingresarán tres radicales, un referente de Forja y un peronista.



Los senadores electos el pasado 29 de agosto juran hoy y el cuerpo designará la nueva mesa directiva. La Cámara alta tendrá una nueva conformación, pero mantendrá la mayoría calificada.



Tal como lo indica el reglamento, la Presidencia del cuerpo convocó a sesión preparatoria para este martes 30 de noviembre a las 10.30. En la ocasión, se tomará el juramento a los senadores electos en las elecciones provinciales del 29 de agosto. La renovación parcial de los integrantes no incidirá en la mayoría calificada que el oficialismo logró hace cuatro años.



Por ECO + Vamos Corrientes ingresarán a la Cámara alta el intendente de Goya (este año culmina mandato), Ignacio Osella (UCR); la secretaria de Economía del Municipio de Curuzú Cuatiá, Verónica Espíndola (UCR), y el diputado provincial que culmina mandato Diego Pellegrini. El exsocio del peronismo por el partido que lidera Eugenio Nito Artaza (CAPO) ingresó este año a través de la alianza del radicalismo con Forja. A su vez, renovó banca el radical Noel Breard, quien actualmente preside la vital Comisión de Impuesto y Presupuesto.



Por la oposición, jurará uno de los referentes de La Cámpora en Corrientes que buscaba mayor proyección en la provincia, José Pitín Ruiz Aragón. El diputado nacional dejará su escaño en el Congreso y lo sucederá Fabián Borda por corrimiento de lista.



El 29 de agosto, el peronismo no logró mantener sus dos bancas en juego. Por el PJ este año finalizan mandato Rubén Bassi, quien en medio de una polémica por el cupo de género ingresó en reemplazo de Nancy Sand. La exintendenta de Bella Vista continuará en la Cámara de Diputados de la Nación, tras no haber podido imponerse ante la candidata del radicalismo a la Intendencia, Noelia Bazzi. Esta última, a su vez, deja Diputados de la Provincia y en su lugar ingresa Patricia Galarza.



También finaliza su mandato la peronista Patricia Rindel, quien anteriormente había sostenido la bandera de la paridad de género. Con la nueva conformación, solo se incorpora una mujer al Senado y se mantendrán tres. Un total de 4 sobre 15.



Por el radicalismo, terminarán sus mandatos Graciela Insaurralde y David Dos Santos. También Breard, pero renovó banca por lo que hoy jurará en la Legislatura.



Tras la toma de juramento, el Senado elegirá al vicepresidente primero, que quedará en manos del radicalismo. También, al vicepresidente segundo a los vocales que integran la Mesa Directiva del Senado.



El vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) presidirá la sesión, quien más adelante, el 10 de diciembre, será sucedido por Pedro Braillard Poccard (PP).