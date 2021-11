Más de 30 alumnos fueron reconocidos por su aprendizaje en tecnología

Martes, 30 de noviembre de 2021

Entregaron certificados a estudiantes de Aprendé Programando. El objetivo es que tengan salida laboral.





Estudiantes de la provincia recibieron certificados del programa Aprendé Programando 2021.



Esta propuesta tiene el objetivo de acercar la tecnología a los jóvenes y les da conocimientos para aplicar a las demandas laborales.



Fueron 32 los alumnos que completaron este aprendizaje federal, una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que aquí en Corrientes se implementa a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en articulación con Educación.



El acto se realizó en la sede el Ministerio de Coordinación en simultáneo vía Zoom con estudiantes de la capital, San Roque, Goya, Bella Vista, Mocoretá, Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.



Una de las finalidades de esta iniciativa es despertar vocaciones en tecnologías de la información y la comunicación, ofreciendo herramientas para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI: desarrollo web, videojuegos, robótica e impresión 3D, drones y aplicaciones móviles.



Los participantes no solo reciben una capacitación técnica, sino que viven una experiencia completa que promueve, además de habilidades técnicas, habilidades socioemocionales y emprendedoras.



Cuentan con espacios virtuales con trabajadores de la industria IT, encuentros sobre diversas temáticas y propuestas dentro de un Campus Virtual.



Ayer hubo 32 egresados de distintas localidades (17 mujeres y 15 varones) y aproximadamente 50 alumnos que están cursando el último tramo de la segunda cohorte están próximos a egresar.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, dijo que en el país hay 115.000 programadores en la actualidad y "se espera contar con 500.000 para 2030, según los datos publicados por un diario de tirada nacional".



Agregó que hoy día "existen 5.000 puestos de trabajo vacantes en todo lo relacionado a la industria 4.0".



A la vez, el funcionario valoró este tipo de iniciativas que lleva adelante la Provincia "relacionadas con la economía del conocimiento", considerando que las vacantes en este ámbito "son para ustedes", dirigiéndose a los jóvenes presentes y señalándoles que la oferta laboral vigente "no es solo local, sino global".



Por su parte, la ministra de Educación, Susana Benítez, destacó el trabajo articulado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el acuerdo de gestiones propiciadas que permiten el desarrollo e innovación en la formación de los jóvenes correntinos.



"El mundo camina hacia la modernización y desarrollo, donde nuestros jóvenes se suman a los nuevos desafíos a través de las diferentes instituciones educativas que tenemos", indicó.



Benítez resaltó la participación activa de los estudiantes del interior provincial y celebró que "nuestro gobierno se ocupa del desarrollo de los jóvenes mediante diferentes propuestas que hacen a la innovación".



Tanto alumnos como docentes hicieron llegar su satisfacción por haber atravesado la experiencia.



Acompañaron el subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navías, y la directora de Educación Secundaria, Práxedes López. Además, por el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, vía on line, participaron el coordinador y el líder del programa Aprendé Programando Federal, Lautaro Bobadilla y Pablo Molina, y la responsable de Asuntos Federales, Virginia Marino.