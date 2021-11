El Gobierno sumará una canasta navideña a Precios Cuidados

Martes, 30 de noviembre de 2021

Según confirmaron desde la Secretaría de Comercio se van a incorporar a los artículos con precios congelados. Todavía hay negociaciones entre el Gobierno y las empresas. Qué aumentos hubo en relación a la Navidad pasada.





El Gobierno confirmó que en los próximos días se va a incorporar a la lista de artículos de Precios Cuidados ya vigente una canasta con varios productos tradicionales de la mesa navideña. La intención de la Secretaría de Comercio es incorporar productos como sidra, pan dulce, budín, garrapiñadas y turrones, aunque aun no está definido las marcas de cada producto que van a ser incluidas.



En la actual lista de Precios Cuidados, que tienen su precio congelado hasta el 7 de enero, ya hay algunos espumantes, por lo tanto ese rubro no se sumará a lo que ya está disponible. En la lista vigente se pueden encontrar Espumante Blanco Frizze Classic (750 ml) por $159,30; Espumante Demi Sec Chandon (750 ml) por $659,70; Espumante Extra Brut Bianchi (750 ml) por $526,50; Espumante Extra Brut Chandon (750 ml) por $659,70; Espumante Navarro Correas (750 cc) por $629,05.



Con todo, desde la Secretaría explicaron que aun no hay una fecha definida para el lanzamiento, pero que se hará apenas se termine de cerrar cuáles son las marcas de cada producto van a participar.



Desde la agrupación Consumidores Libres informaron que, según una encuesta realizada en supermercados de la ciudad de Buenos Aires, el precio de 24 productos seleccionados de la canasta navideña tuvo un aumento del 64,64% respecto a 2020. En tanto, las canastas ya armadas que ofrecen las grandes cadenas de supermercados registran aumentos que van desde 33,36% al 80% en relación al año pasado.



En tanto, otro relevamiento realizado por la consultora Focus Market vía Scanntech (los lectores de código de barras en los puntos de venta) comparó los precios promedio de nueve productos de la canasta navideña 2021 en 670 puntos de venta de todo el país con respecto al precio promedio de las mismas categorías de productos en 2020.



Las subas registradas fueron de 77% para budines (de $63,60 a $112,40); de 72% para el champagne (de $327,20 a $561,30); de 59% para el maní con chocolate (de $73 a $116); de 65% para el pan dulce (de $135,30 a $222,90) y de 38% para el pionono ($91,50 a $126,20).



En tanto, en la categoría de sidras la suba entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 fue de 84% (de $149,30 a $274.60); de 70% en turrones (de $28,60 a $48,60); de 79% para los vinos frizzantes (de $97,40 a $174,10) y de 38% para las garrapiñadas (de $49,70 a $68,60).



“La variación de los precios de los productos navideños tiene fuerte estacionalidad, a lo que se suma que muchos de sus ingredientes y materias primas tuvieron aumentos superiores a la media. En muchos casos, incluso, estos mayores costos no han sido derivados en su totalidad con el objetivo de recuperar ventas, ya que la Navidad del año pasado no fue buena”, señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.



“Hay que entender que, a diferencia de productos que tienen venta todo el año, en este caso hay estacionalidad total. Si una empresa vende el pan dulce por debajo de su margen de ganancia o costo de reposición no va a querer hacer más pan dulces, por lo cual el precio sube por falta de oferta y no hay acuerdo o congelamiento que lo sostenga”, advirtió Di Pace.



La Secretaría de Comercio también anunció que antes de enero comenzará a discutir con empresas, supermercados y otros canales de comercialización la próxima fase del congelamiento de precios, que hoy abarca a algo más de 1.400 productos de distintas marcas. En este caso, buscan llegar de forma “consensuada” a una canasta amplia, diversa y a precios accesibles.



Otro de los objetivos para 2022 es el relanzamiento del programa Súper Cerca —destinados a las cadenas más pequeñas y autoservicios— con una ampliación de la cantidad de productos y más presencia de pymes y marcas regionales.