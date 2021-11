Hijo de una ex diputada correntina murió en un trágico siniestro vial Lunes, 29 de noviembre de 2021 El joven de 28 años perdió la vida en la autovía 14 y hay otras dos personas en estado reservado. La víctima falta era hijo de la ex diputada correntina Analía Bestard.





El accidente se produjo alrededor de las 18, en el kilómetro 295 de la autovía nacional 14, en sentido sur - norte, por donde circulaba un auto Peugeot 208, en el que viajaban dos mujeres, un hombre y un menor, con domicilio en Corrientes Capital.



Por razones que se tratan de establecer, el vehículo conducido por una de las mujeres despistó y volcó, previo pisar la banquina.



Como consecuencia, perdió la vida en el lugar el joven, de 28 años, hijo de la ex diputada correntina Analía Bestard. En tanto que una de las mujeres, de 25 años; y el menor, de 10, fueron trasladados en ambulancia al hospital Masvernat, de Concordia, en estado reservado. La otra ocupante del vehículo fue derivada al hospital San José, de Federación.





La ruta quedó cortada parcialmente al tránsito de sur a norte. Se realizaron las actuaciones de rigor con colaboración de la Dirección de Seguridad Vial, puesto Caminero paso Cerrito. Se hizo presente fiscal de turno.