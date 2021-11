La Legislatura recibe a los nuevos integrantes y elegirá autoridades

Lunes, 29 de noviembre de 2021

El Senado y Diputados realizarán sus respectivas sesiones preparatorias esta semana. Jurarán los legisladores electos el 29 de agosto.





Las Cámaras de Diputados y de Senadores realizarán esta semana la sesión preparatoria en las cuales tomarán juramento a los legisladores electos el pasado 29 de agosto. Además, se elegirá a las autoridades. La nueva conformación permite al oficialismo mantener la mayoría calificada en ambos cuerpos.



El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Perucho Cassani (ELI), convocó a la sesión preparatoria para este miércoles 1 de diciembre, a las 10, a través de la Resolución Nº 16144.En la ocasión, se tomará juramento a los legisladores electos el pasado 29 de agosto, proclamados por la Junta Electoral Permanente y cuyos mandatos comienzan el 10 de diciembre.



En las elecciones provinciales, ECO + Vamos Corrientes logró 12 escaños y el Frente de Todos, 3 bancas. Por el oficialismo, renovará mandato Any Pereyra (PL) y asumirá el intendente de Bella Vista, Walter Chávez (UCR). Continuarán Horacio Pozo (ELI) y María Eugenia Mancini (CAP). En tanto, ingresarán Mario Branz (PANU) y seguirán José Antonio Romero Brisco (PA), Lucía Centurión (ELI) y Ariel Báez (CICO).



Por ECO + Vamos Corrientes, asumirán además el intendente de La Cruz, Luis Calomarde (UCR), y la subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Andrea Giotta. Renovará Albana Rotela (PP) e ingresará Edgar Benítez (UP).



Por el Frente de Todos, asumirán Germán Braillard Poccard (PR), Belén Martino (PJ) y Aída Díaz (Nuevo País).



Durante la sesión preparatoria, los diputados y diputadas elegirán a sus autoridades. Todo indica que Pedro Cassani continuará como titular del cuerpo durante el período 2021- 2023. La vicepresidencia 1ª continuará en manos del radicalismo pero habrá un cambio de nombre porque Eduardo Peteco Vischi (UCR) asumirá en el Senado de la Nación. Aun no se define la vicepresidencia 2ª, que actualmente encabeza Mancini.



En el Senado habrá recambio. La presidencia, tal como lo establece la Constitución provincial, recae en la figura del vicegobernador, en esta ocasión, Pedro Braillard Poccard. La vicepresidencia 1ª quedará en manos de la UCR, ya que da continuidad a la línea de sucesión.



Cabe señalar que el actual vicepresidente 1º, el radical David Dos Santos, culmina mandato.



Actualmente, la vicepresidencia 2ª la ejerce la peronista Carolina Martínez Llano.



La conformación de la mesa directiva y la asunción de los senadores electos deberá realizarse el 30 de noviembre.



Por el oficialismo, asumirán los radicales Ignacio Osella, Noel Breard y Verónica Espíndola, y Diego Pellegrini (Forja). Por la oposición, el peronista José Pitín Ruiz Aragón.