Gallardo, la felicidad por el título de River y la pregunta sobre su futuro Viernes, 26 de noviembre de 2021 El Muñeco mostró su felicidad por el título conseguido por River, el primero en el ámbito local, y no quiso hablar de qué pasará después de diciembre: "Ahora quiero disfutar"







Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló después de la consagración en la Liga Profesional tras golear a Racing por 4-0 y expresó su felicidad por el título conseguido. Además, elogió a sus jugadores y no quiso hablar sobre su futuro: "Es el momento de disfrutar".







“Esto es de todos”, aseguró Gallardo y agregó: “Hay un grupo de jugadores con una calidad humana enorme, se prestan al laburo, a la exigencia, no le escapan al esfuerzo. Es lo que somos, lo que trabajamos, un gran sentido de pertenencia. Tienen altibajos y vuelven a reponerse”.



“Los más grandes se exigen para los más chicos, muestran un camino, por eso es que es de todos. Una felicidad y un orgullo que uno siente con el grupo de jugadores que uno gestiona. Es un año redondo”, destacó el Muñeco.





Gallardo y el título en el torneo local en River que no tenía



“Siempre uno quiere ganar, está claro, hemos tenido la chances algún otro año, se nos escapó. Hemos elegido en otros momentos la competencia, es muy dura la competencia en Sudamérica y tuvimos que seleccionar el momento. No me arrepiento de nada. Este fue un año especial, no quedamos afuera de la Libertadores y nos dio la posibilidad de tener una competencia en la que enfocarnos”, manifestó Gallardo.



“Sentíamos que no estábamos ligando por las lesiones, jugadores importantes, pero volvimos a fluir. Terminamos de coronar un gran esfuerzo de todo”, expresó Gallardo y destacó: “Estas personas me dieron mucho, te responder de la manera que respondieron. Feliz”.



Gallardo, además, habló de la gente de River: “Merecían tener una alegría de final de año, de esta manera, tanto tiempo sin poder venir a la cancha, hacerlo en un parido como el de hoy, de la manera que jugó el equipo, más representados no se pueden sentir”.



Marcelo Gallardo, sobre su futuro en River



“Ahora dejanos desfrutar después de tanto esfuerzo y después cuando tengamos le objetivo más cercano, meternos en eso”, aseguró Gallardo sobre su continuidad después de diciembre en diálogo con TNT Sports.



Luego, en ESPN, Gallardo volvió a hablar sobre su futuro y dejó una reflexión que dará que hablar: “No lo sé… no tengo respuesta para eso”, aseguró Gallardo sobre cómo y con quién tomará la decisión de seguir o no. Y agregó: “Más allá de la reflexión que uno puede hacer, la decisión que sea será muy difícil de tomar”.



“No sé si será la más difícil, deportivamente hablando hemos pasado por un montón de situaciones, pero personalmente sí, puede ser la más difícil de mi vida”, destacó. ¿Seguirá?