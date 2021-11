La gira de Valdés continuó por Bruselas sin boleto de regreso confirmado Viernes, 26 de noviembre de 2021 Mantuvo nuevas reuniones con potenciales inversores vinculados a la forestoindustria. De acuerdo a lo programado inicialmente, el mandatario y su comitiva volverían el sábado, pero hasta ahora no hay información oficial.

El gobernador reelecto Gustavo Valdés y la comitiva que lo acompaña hicieron ayer la cuarta escala de la gira por Europa. En esta oportunidad, desembarcaron en la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, para continuar con las reuniones con empresarios interesados en invertir en la forestoindustria de Corrientes.



La recorrida del mandatario por el viejo continente comenzó ya hace más de una semana, y hasta ahora la principal novedad fue la confirmación de parte del gobernador y la empresa austríaca del inicio de la construcción del aserradero más grande del país en la localidad de Virasoro, con una inversión inicial de 110 millones de dólares -200 millones en total- para poder producir 200 mil metros cúbicos anuales de madera, dando empleo de calidad a 800 trabajadores correntinos.



A inicios de esta semana desembarcó en Rumania. Allí recorrió dos plantas rumanas de la misma firma, ubicadas en las ciudades de Siret y Raduati, en el distrito de Suceava, en las que se interiorizó sobre su funcionamiento y la generación de productos de madera de alta calidad con valor agregado.



“Trabajamos por industrializar Corrientes”, aseguró desde Europa, entendiendo que “nuestra madera es una materia prima de excelencia que nos brinda una oportunidad única”. Con esta premisa, afirmó sin dudar que “la aprovecharemos” para aplicarla en el futuro megaaserradero que se instalará en la localidad de Virasoro.



La cuarta parada de la gira europea la hizo en Bélgica, donde continuaron las reuniones con potenciales inversores. Así lo dieron a conocer fuentes oficiales, aunque sin brindar mayores detalles de las actividades realizadas. Tampoco se publicaron imágenes o información en las redes sociales de Valdés, desde donde se vino relatando el día a día de la recorrida.



Sin embargo, se espera que hoy sí brinden precisiones de lo hecho por el Gobernador y quienes lo acompañan.



Regreso



De acuerdo a los planes iniciales, el regreso lo concretaría mañana mismo. Sin embargo, fuentes consultadas no se animaron a confirmar que ocurra de esta manera.



Lo que pasó en Austria -primera escala-, cuyo Gobierno estableció fuertes restricciones por el aumento de los casos de covid-19, obligó a la comitiva correntina a modificar la agenda original y por el momento no se sabe con certeza si esto también representó extender el viaje y prorrogar la fecha de vuelta al país.