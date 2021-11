COVID-19 en Argentina: se complica Córdoba y crecen los casos en todo el país

Jueves, 25 de noviembre de 2021

La pandemia de coronavirus dio apenas un respiro y comienza a hacerse sentir en todo el mundo: llegó la cuarta ola.





La situación del coronavirus comienza a preocupar en el país, porque pese a que es masiva la vacunación todavía muchos padres no vacunaron a sus hijos y de a poco van creciendo los casos.



En el último parte del Ministerio de Salud se informó que hubo 2.234 nuevos contagios por C.ovid 19.





Hace una semana comenzaban a subir los casos, levemente pero aumentaban, y se registraban 1.553 nuevas personas contagiadas. Se va acercando al doble en pocos días.



Se complica en Córdoba



La provincia de Córdoba no reporta fallecimientos por coronavirus desde hace 22 días, pero sumó 224 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la mayor cifra diaria de los últimos dos meses, según fuentes oficiales.



Córdoba repite una cifra que no se daba desde hace dos meses.



El informe indica que el total de nuevos casos diarios de coronavirus confirmados fue de 224, número que no se daba desde el 28 de septiembre, cuando se contaron 222 contagios.

El resto del país



De a poco, con números bajos va creciendo en todo el país. Si se mantienen estos números no sería para preocuparse, el tema es si sigue la tendencia hacia arriba.