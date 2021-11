El City ganó y se aseguró el primer puesto: PSG pasó a octavos como segundo

Jueves, 25 de noviembre de 2021

Con goles de Raheem Sterling y el ingresado Gabriel Jesus, el conjunto inglés superó por 2-1 al francés y alcanzó los 12 puntos en el Grupo A. Lionel Messi y Leandro Paredes fueron titulares, mientras que Ángel Di María ingresó en el complemento para la visita, que se mete segunda.





Manchester City le ganó 2-1 a PSG en el Etihad Stadium y se aseguró el primer puesto del Grupo A de la UEFA Champions League. De todas maneras, ambos equipos se clasificaron a los octavos de final del certamen.



El equipo de Lionel Messi y Leandro Paredes la pasó mal en el primer tiempo: tuvo dos salvadas en la línea, las de Presnel Kimpembe y Hakimi Achraf, un palo de Ilkay Gündogan y un atajadón de Keylor Navas ante Riyad Mahrez. Sus únicas respuestas, en tanto, fueron un débil remate de Nuno Mendes y otro por arriba de Kylian Mbappé.



Con el PSG partido en dos bloques, los tres de arriba (Messi-Neymar-Mbappé), anclados en el centro del campo, y el resto de jugadores defendiendo, Manchester City gozó de unos primeros minutos excepcionales, sintiéndose dueño y señor del partido. Parecido a lo que ocurrió en París y con la misma suerte de cara a gol.





En el complemento, PSG cambió la cara, tuvo su toque de suerte y le propinó un verdadero golpazo a Manchester City a través de Mbappé. El artífice de la jugada fue Messi, de poca influencia hasta ese momento, al tirar un centro para Neymar desde la izquierda que se desvió en Kyle Walker y le quedó a la estrella francesa, que encontró un hueco entre las piernas de Ederson y sacó un remate seco, a los cinco minutos.



Era a la vez un milagro y un calco de lo visto en París. Otra vez el City contra las cuerdas por su falta de gol. Pero la complacencia de Mbappé, Neymar y Messi, mirando al local construir jugadas sin presionar ni defender, les terminó pasando factura a través de Raheem Sterling.



Rodri colgó la pelota para la entrada de Walker por la banda y este acolchó la pelota para que Gabriel Jesús la rozara, perseguido por los centrales, en el primer palo, y Sterling, solo y estirándose, la empujara en el segundo palo.



La pasividad del tridente solo encontraba sentido en algún chispazo aislado como el que llevó a Neymar a tirar una pared con el ingresado Ángel Di María, evitar la entrada de Rodri y definir desviado frente a Ederson.



Neymar había perdido su oportunidad y Jesus, en la respuesta, se lo hizo saber. Otra combinación desde la defensa, otro pase a la espalda de los laterales, Bernardo Silva, solo cortando hacia el interior, posicionándola al centro y el ex Palmeiras, en un toque, para el 2-1.



Se hizo justicia en el Etihad, ganó el mejor y no el que tiene a los mejores jugadores. Así, los de Pep Guardiola se aseguraron, además, el pase a octavos como primeros de Grupo A con 12 puntos; los de Pochettino -Mauro Icardi y Sergio Ramos no vieron acción- tienen ocho unidades y serán segundos.