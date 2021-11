Buen aporte de Campazzo en una nueva caída de Denver en la NBA

Miércoles, 24 de noviembre de 2021

El base cordobés jugó 28 minutos en la derrota contra Portland Trail Balzers por 119 a 100.











El cordobés Facundo Campazzo anotó ocho puntos y dio cinco asistencias en la derrota de Denver Nuggets (9-9) como visitante de Portland Trail Balzers (10-8) por 119 a 100, en otra jornada de la NBA.



El encuentro se jugó en el Moda Center de Oregon y el base argentino estuvo 28 minutos y 35 segundos en cancha. Encestó 2 de 4 en lanzamientos de tres puntos y 2 de 3 en tiros libres. Además tomó dos rebotes, robó tres balones, perdió uno y cometió tres faltas.



En Denver, que no contó con su estrella Nikola Jokic por tercer partido seguido por lesión en una muñeca, el goleador fue Jeff Green con 24, seguido por Monte Morris con 16, mientras que CJ Mc Collum se destacó en los Blazers con 32 tantos seguido por Damian Lillard con 25.

Otros resultados y los partidos de este miércoles en la NBA



Resultados del martes: Detroit Pistons 92-Miami Heat 100, New York Knicks 106-Los Angeles Lakers 100 y Los Angeles Clippers 104-Dallas Mavericks 112.



Partidos de hoy: Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns, Indiana Pacers-Los Angeles Lakers, Orlando Magic-Charlotte Hornets, Boston Celtics-Brooklyn Nets, Houston Rockets-Chicago Bulls, Memphis Grizzlies-Toronto Raptors, Milwaukee Bucks-Detroit Pistons.



Minnesota Timberwolves (con Leandro Bolmaro)-Miami Heat, New Orleans Pelicans-Washington Wizards; Oklahoma City Thunder (con Garbriel Deck)-Utah Jazz, San Antonio Spurs-Atlanta Hawks, Washington Wizards-Philadelphia Sixers y Sacramento Kings-Portland Trail Blazers.