Alerta epidemiológica por casos de infecciones por salmonella

Martes, 23 de noviembre de 2021

Se viene registrando un importante incremento de casos de fiebre paratifoidea en esa provincia, por lo que las autoridades locales y nacional emitieron un alerta.





A raíz del aumento de casos de fiebre paratifoidea, causada por la bacteria de la salmonella, en la provincia de Salta, los ministerios de Salud de la Nación y Salud Pública provincial emitieron una alerta epidemiológica con el fin de informar sobre la situación de riesgo e intensificar las actividades de prevención y control.



Así surge de un documento elaborado por las áreas de Epidemiología de Salta y de la Nación, el Laboratorio Malbrán y el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, INAL-Anmat, publicado en los últimos días; que asegura que desde la semana epidemiológica 47 del año 2017 se registran casos de fiebre paratifoidea, con aumento en las notificaciones cada año y marcada estacionalidad.





Los aislamientos fueron confirmados por parte del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) como salmonella entérica subespecie entérica serovar Paratyphi B.



En el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, desde la semana epidemiológica 1 a la 45 de 2021 se registraron 1.088 notificaciones de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, de las cuales 1.069 corresponden a residentes en la provincia de Salta, principalmente en la ciudad capital y municipios aledaños.



El mayor número de casos se dio en las primeras semanas del año, disminuyendo hasta el otoño/invierno y volviendo a registrarse un aumento de casos sostenido desde la Semana epidemiológica 32, rondando en la 45 las 100 notificaciones.

Qué es la salmonella



Se trata de una enfermedad bacteriana sistémica, que se caracteriza por iniciar con fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia, manchas rosadas en el tronco en 25% de los enfermos de raza blanca, tos no productiva en los comienzos de la evolución y estreñimiento más comúnmente que diarrea en los adultos.



Los síntomas más frecuentes de una infección por salmonelosis son náuseas y vómitos; calambres abdominales; diarrea; fiebre y dolor de cabeza. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda no automedicarse y consultar en un servicio de salud.



El documento emitido por el Ministerio de Salud de la Nación indica que, si bien se registran casos en todos los grupos etarios, el 63% de los notificados este año se registra en menores de 15 años.



Ante esta situación, desde las carteras nacional y provincial recomendaron a todos los equipos de salud fortalecer la sospecha clínicoepidemiológica de fiebre paratifoidea en personas que cumplan con la definición de caso e informar y sensibilizar a la población sobre las medidas de prevención y la alerta temprana ante la aparición de los síntomas.



Los objetivos de la vigilancia epidemiológica son detectar de manera temprana los casos para implementar el diagnóstico, tratamiento y las acciones de control; permitir y direccionar la investigación epidemiológica tendiente a interrumpir la transmisión de la enfermedad.

Recomendaciones



El Ministerio de Salud de Salta recomendó, ante el incremento de la temperatura -previo a la llegada del verano- tomar precauciones en el manejo de alimentos, dado que las bacterias ingresan al cuerpo a través de la ingesta de aguas o comidas contaminadas tales como carne bovina y aviar, huevos, leche o mayonesa, además de pescados y mariscos.



Entre las recomendaciones se destacan cocinar bien los alimentos; manipular los huevos con cuidado, cocinarlos bien; evitar las comidas que puedan contener ingredientes crudos; mantener limpias las superficies donde se cocina; lavarse a conciencia las manos, así como las tablas para cortar y los cuchillos después de manipular alimentos por cocinar, entre otras.



Asimismo, pide evitar el contacto con las heces de las mascotas, no cocinar para otras personas cuando se esté enfermo, sobre todo si se tiene vómitos o diarrea; y mantener la comida bien refrigerada.