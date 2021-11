Vuelco trágico en Chascomús: murieron cinco personas sobre la Ruta 2

Lunes, 22 de noviembre de 2021







El director del hospital de Chascomús, Jorge Rodríguez, confirmó que las víctimas fallecieron en la autovía y que eran turistas que volvían de la Costa.







Cinco personas murieron este lunes al despistar y volcar el vehículo en el que viajaban por la autovía 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús, en dirección a la ciudad de Buenos Aires.





El siniestro se produjo en el kilómetro 107 de la ruta y el director del hospital local, Jorge Rodríguez, afirmó por C5N que las víctimas murieron en el acto. "No se pudo hacer nada, todos fallecidos en el lugar. Tengo entendido que no hubo otros vehículos involucrados", dijo.



Los primeros efectivos que arribaron al lugar de la tragedia no pudieron determinar a simple vista el origen del despiste del auto. Según datan las primeras informaciones, las cinco víctimas fatales eran turistas, todos mayores de edad, que regresaban de la costa atlántica por el fin de semana largo. En esa zona de la ruta no había mucho tráfico, era una recta y la visibilidad era óptima.



En el caso interviene la Policía Científica para establecer la causa del siniestro y también la Fiscalía N° 9 de Chascomús.