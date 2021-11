Vuelven a ser 11 los policías imputados en la causa por la muerte de Lautaro Rosé

Viernes, 19 de noviembre de 2021

El fiscal Gustavo Robineau dijo que de acuerdo a la investigación pudieron imputar a dos efectivos más en el caso, quienes participaron del operativo.



Nuevamente son 11 los policías imputados por la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que se ahogó en aguas del río Paraná en medio de un operativo en costanera sur hace más de una semana.



El fiscal Gustavo Robineau aclaró que si bien hay cámaras en la zona de la costanera, en el lugar del hecho no hay. “Lo bueno es que sí hay testigos”, dijo y agregó “el motivo de la persecución habría sido la agresión a un móvil policial”.



“Es una investigación compleja. Pretendemos conocer con mayor detalle lo que ocurrió esa noche, se han diligenciando medidas para poder reconstruir y saber exactamente cómo fue el despliegue y el accionar policial en el marco de una persecución donde estaba Lautaro y otro menor. La imputación inicial se hace en base a datos objetivos”, precisó el fiscal.



“A través de las imágenes de las cámaras del 911 y de la Municipalidad de Corrientes podemos ver la primera parte del hecho, donde comienza costanera sur y parte de costanera norte, pero no tenemos imágenes en la zona de Boca Unidos donde se produce el hecho principal donde desaparece en el agua Lautaro y el menor de 16 años que lo acompañaba logra salir y es demorado”.



“En ese lugar no hay cámaras, pero sí hay testigos. Se pretende conocer si Lautaro pedía ayuda y no fue auxiliado por la Policía.



En una audiencia que se fijará muy pronto se va a reconstruir el operativo y el despliegue policial con las imágenes que se obtuvieron”.



“La hipótesis de la fiscalía es que hubo una situación puntual con uno de los móviles, un golpe o una agresión que provoca la reacción de la Policía”.



“El menor de 16 años declaró que recibió golpes por parte de la Policía al momento de ser demorado. Se han constatado las lesiones que sufrió y las marcas de que fue esposado. En el contexto en que se dio eso nos hace pensar que existió el delito de apremios ilegales”, aseguró.



Por su parte la jueza Instrucción N° 3 Josefina González Cabañas se refirió al rol de Gendarmería Nacional en la causa. “Se puso a disposición su colaboración para cualquiera de las partes. No significa que vaya a investigar el caso”.



“El requerimiento del Ministerio Público Fiscal da cuenta de lo ocurrido tal como se relató y como se difundió en los medios, ahora es investigado en detalle todo lo ocurrido”, dijo la jueza Josefina González Cabañas.



La magistrada precisó que “los policías implicados son de los grupos GIR y Grim por el momento”.



“Quien dirige la investigación es el Ministerio Público Fiscal y ellos determinan quiénes serán sus colaboradores”, precisó.



“Dos efectivos ya pidieron la eximición de prisión que les fue concedida el martes. El resto quedaron supeditados a medidas restrictivas como ser: la separación de la fuerza mientras dure la investigación”, dijo González Cabañas. Sobre el adolescente que también habría participado del hecho en el cual terminó perdiendo la vida Lautaro, explicó: “Él también es víctima del proceso porque se está investigando los apremios en su contra. Ya prestó declaración, y a solicitud de la querella se le incorporó al Sistema Nacional de Protección de Testigos”.